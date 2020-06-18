Доходы алтайского бюджета впервые за несколько лет сократились

Новости 18.06.2020 14:30 66

С апреля 2020 года собственные доходы бюджета Алтайского края впервые с 2016 года снизились, зато увеличилось поступление федеральных денег. Это следует из данных, опубликованных на сайте краевого Минфина.

К началу лета неналоговые доходы региона снизились на 653 млн рублей (-3%) по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. Хотя в январе-марте наблюдался рост +3%. На протяжении последних лет Алтайский край ежемесячно демонстрировал положительный темп роста, который иногда доходил до 25%.

Последний раз собственные доходы края сокращались в январе 2016 года (-12%).

При этом, с начала пандемии почти на 36% увеличились поступления из федерального бюджета по сравнению с аналогичным периодом 2019 года (24,68 млрд против 18,16 млрд рублей). Напомним, что Алтайский край к настоящему времени получил 4 млрд рублей на борьбу с коронавирусом и 4,6 млрд - на соцподдержку граждан.