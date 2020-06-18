Ещё два человека в Алтайском крае умерли от коронавируса

За прошедшие сутки в Алтайском крае выявлено 68 инфицированных коронавирусом, выздоровело 109 пациентов, зафиксировано 2 смертельных случая.
Общее число заболевших коронавирусной инфекцией составляет 3078 человек, в том числе, 320 детей до 17 лет включительно. 141 случай – завозной (2 – из-за рубежа). 2037 случаев – по контакту с ранее заболевшими лицами, 331 – у больных внебольничной пневмонией, 839 – у заболевших ОРВИ, в 1908 случаях – бессимптомное течение.
Тяжелобольных на сегодня – 47 пациентов, на аппарате ИВЛ – 15. Всего выздоровело – 2029 (1825 взрослых и 204 ребенка). За прошедшие сутки выздоровело 109 человек (взрослые – 106, дети – 3).Зарегистрировано два смертельных случая от коронавируса.
Из числа заболевших 1632 человек – жители Барнаула, 1446 – жители других территорий Алтайского края