Ещё два человека в Алтайском крае умерли от коронавируса

Новости 18.06.2020 11:50 312

За прошедшие сутки в Алтайском крае выявлено 68 инфицированных коронавирусом, выздоровело 109 пациентов, зафиксировано 2 смертельных случая.

Общее число заболевших коронавирусной инфекцией составляет 3078 человек, в том числе, 320 детей до 17 лет включительно. 141 случай – завозной (2 – из-за рубежа). 2037 случаев – по контакту с ранее заболевшими лицами, 331 – у больных внебольничной пневмонией, 839 – у заболевших ОРВИ, в 1908 случаях – бессимптомное течение.

Тяжелобольных на сегодня – 47 пациентов, на аппарате ИВЛ – 15. Всего выздоровело – 2029 (1825 взрослых и 204 ребенка). За прошедшие сутки выздоровело 109 человек (взрослые – 106, дети – 3).Зарегистрировано два смертельных случая от коронавируса.

За весь период скончались 45 взрослых, в том числе 24 случая от COVID-19, 18 случаев – иные причины смерти, 3 случая находятся на экспертизе.

Из числа заболевших 1632 человек – жители Барнаула, 1446 – жители других территорий Алтайского края