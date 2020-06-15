Сибирский бизнес быстрее всех оправляется от пандемии

Новости 18.06.2020 11:15 171

Малый и средний бизнес начинает постепенно оправляться от последствий пандемии. Так, в мае на «Авито» опубликовано на 18% больше вакансий, чем в апреле. Самое заметное оживление оживление наблюдается в Сибири. Больше всего вакансий появилось в Красноярске (+39%). На втором месте – Тюмень (+37%), третье место поделили Новосибирск и Омск (+31%) больше вакансий, чем за апрель. В Барнауле рост составил +27%.

Рост количества вакансий в Барнауле зафиксирован в 13 из 24 групп массовых профессий. Наибольший рост демонстрирует сфера охраны - вакансий в ней стало больше на 150%. Также, значительно увеличивалась востребованность администраторов (+120%) и консультантов (+100%).

«Малый бизнес обычно восстанавливается чуть быстрее крупных компаний - об этом можно судить по количеству новых вакансий, и мы уже видим позитивную тенденцию. В этом году мы столкнулись с уникальной ситуацией, когда заморозилось абсолютное большинство предприятий. И хотя динамика позитивная и предприниматели возвращаются к активной деятельности, необходимо четко понимать, что это именно восстановление, а не динамичный рост», – управляющий директор «АвитоРаботы» Артём Кумпель.

Кроме того, он прогнозирует, что на фоне снижения покупательской способности стоит ожидать перетекания предприятий СМБ в сегмент «эконом», так как премиум-услуги или продукты будут пользоваться меньшей популярностью.