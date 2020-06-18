Сенатор Белоусов отметил важность жилищного строительства на селе для закрепления кадров

Новости 18.06.2020 10:30 164

На 484-м заседании Совета Федерации состоялся «правительственный час» с участием Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Владимира Якушева на тему: «О реализации федеральных проектов в сферах жилья, развития городской среды и сокращения ветхого жилищного фонда».

Заместитель председателя Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию, представитель в Совете Федерации от законодательного органа государственной власти Алтайского края Сергей Белоусов прокомментировал выступление министра, отметив, что актуальность мероприятий по сокращению ветхого и аварийного жилья и строительству жилищного фонда социального использования, как дополнительного механизма обеспечения жильем граждан, сомнений не вызывает.

Особенно это важно для сельских территорий в целях закрепления кадров на селе. По мнению сенатора, обеспечение сельских жителей доступным и комфортным жильем - важнейшее условие развития кадрового потенциала на сельских территориях. Он напомнил, что в настоящее время жилищный фонд сельской местности в стране остается в основном неблагоустроенным. Всеми видами благоустройства оборудована только треть общей площади, тогда как в городе - почти 80%, разница по отдельным видам благоустройства на селе и в городе достигает показателя - 2,5 раза. При этом удельный вес ветхого и аварийного жилищного фонда на селе в два раза выше, чем в городе. В целом, доля возводимого жилья на селе хоть и растет, однако, не превышает 10% от общей площади вводимого в стране жилья.

Реализация госпрограммы "Комплексное развитие сельских территорий" с 1 января 2020 года демонстрирует востребованность жилищного обеспечения и благоустройства на селе. Только механизмом сельской ипотеки, уже воспользовалось 7,9 тысяч человек в более чем 60 субъектах страны. Объемы выданных кредитов, даже в период пандемии, постоянно растут.

"Развитие индивидуального жилищного строительства на селе - еще одна важная тема. Тут целесообразно говорить об использовании стандартных проектов объектов ИЖС при строительстве жилых домов и хозяйственных построек с применением местных строительных материалов с учетом районирования, в том числе, по технологии деревянного домостроения. Это позволит удешевить возводимое жилье и будет способствовать созданию новых рабочих мест на сельских территориях", - уверен Сергей Белоусов.

Парламентарий надеется, что эти и другие вопросы развития сельской стройиндустрии и сельского строительства получат поддержку Министерства и будут реализованы в рамках национальных проектов и госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий». Он также проинформировал, что Комитет СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию направил свои предложения в проект Постановления Совета Федерации и принял участие в его подготовке.