Минимальное пособие по безработице в Алтайском крае увеличилось втрое

Новости 18.06.2020 9:43 229

На три месяца, с мая по июль, в Алтайском крае в три раза увеличилось минимальное пособие по безработице, составив 4500 рублей, передаёт пресс-служба регионального правительства.

В краевом управлении по труду и занятости населения сообщают, что перерасчет тем, кто уже получает пособие, будет сделан автоматически. ИП, закрывшиеся после 1 марта, на три месяца получат максимальный размер пособия – свыше 12 тысяч рублей. Для официально зарегистрированных безработных, так и не нашедших работу, сроки выплаты пособия увеличиваются на три месяца, но не более, чем до 1 октября 2020 года.

Минимальный размер пособия получают граждане, которые впервые ищут работу или не работали больше года, либо уволенные за нарушения. В июне - августе увеличенное пособие достанется людям с детьми (+ 3 000 рублей на каждого несовершеннолетнего). Но если безработными являются оба родителя, то доплата назначается только одному из них.