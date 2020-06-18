Почему медработники Алтайского края жалуются на начисление ковидных выплат

Новости 18.06.2020 8:20 1020

В системе Информационного центра по мониторингу ситуации с коронавирусом (ИЦК) на середину июня было зафиксировано 366 обращений алтайских медиков, касающихся выплат стимулирующих за оказание помощи ковидным пациентам.

Из них 4 еще не обработали, 11 в статусе «вновь поступившие». У остальных есть пометка «согласовано». Это означает, что обращение проверили, отработали и вынесли решение. Таким нехитрым способом региональный Минздрав пытается решить возникающие проблемы с выплатами, которые врачам пообещал президент. Корреспондент Политсибру разбирался, почему эти проблемы вообще возникли и чего ждать алтайским медикам в дальнейшем.

На что жалуемся

«Сверить часы» в формате «круглого стола» 17 июня с министерством собрались главные врачи медучреждений, два председателя комитета АКЗС, имеющие непосредственное отношение к медицине - Ирина Солнцева и Александр Лазарев, представители прокуратуры и сам Минздрав в лице министра и «экономического» заместителя. Цифры по обращениям представил собравшимся замминистра здравоохранения Алтайского края Константин Гордеев. Информационный центр, пожалуй, основной ресурс, на котором медицинские работники могут заявить о своем несогласии по поводу выплаты ковидных денег. Впрочем, дополнительных каналов тоже хватает: свою аналогичную статистику еще ведут прокуратура и профсоюз работников медучреждений. А номера постановлений правительства (415 и 484) на основании которых медикам положены эти самые выплаты, наверное, еще не выучил только ленивый. Другой вопрос, что содержимое этих документов уже несколько раз существенно изменили, а, как заметил министр здравоохранения региона Дмитрий Попов, факт предоставления выплат давно уже стал вопросом справедливости.

Первый вал обращений, по словам Константина Гордеева, был связан со следующими строчками в том самом 415 постановлении: «согласно занимаемой должности за фактически отработанное время». Это положение заставило главврачей вычислять время проведенное с ковидным пациентом чуть ли не с секундомером. После публичного порицания ситуации президентом, строчку из федерального документа убрали, выплаты во всех регионах, в том числе в Алтайском крае, пересчитали, но недоверие уже возникло. Тем более, что ни в одном документе так и не предусмотрели в качестве получателей «иные категории работников медицинских организаций», что вызывает логичное недоумение среди них. Получается, работа есть, риски заражения – пожалуйста, а вот выплат за все это не положено. Несправедливо.

В мае нормативную базу о выплатах сменили еще раз. В 484 постановление теперь ввели ограничительное условие: стимулирующие можно платить сотруднику медорганизации раз в месяц у одного работодателя по одному трудовому договору. Проще говоря, те медработники, которые умудряются совмещать работу в разных медорганизациях имеют право получить стимулирующие на обоих местах работы. Те, кто совмещают разные функции в одной больнице, с мая могут получить стимулирующие только один раз в месяц. Первой ситуации возникнуть по определению пока не может – о каком совмещении может идти речь, если эти выплаты положены специалистам «красной (закрытой) зоны»? Второй вариант вызывает недоумение самих работников, еще в апреле получивших стимулирующие с учетом всех нагрузок.

Справедливость глазами медработников

Впрочем, о нестыковках в федеральных документах говорят и главные врачи, которые как раз столкнулись со сложностями в начислении и определения оснований для выплат.

В частности, главврач Станции скорой медицинской помощи Барнаула Андрей Посекунов обратил внимание на один факт. В городе сформировано 10 бригад скорой помощи, которые выезжают к ковидным больным. Нагрузка на них небольшая. А вот другие бригады отрабатывают все остальные вызовы (кстати, случается, что забирают пациента, у которого впоследствие подтверждается коронавирус), бывает, что работают без заезда на станцию, а в конце месяца с учетом стимулирующих они получат примерно одинаковые суммы. Что там говорили о справедливости?

Главврач горбольницы №5 Ирина Вильгельм подтвердила, что тема одинаковой оплаты труда при разных нагрузках актуальна и для ковидного стационара. Кроме того, она обратила внимание еще на один аспект. Назревает вопрос выхода медработников из ковидного госпиталя. По нормативам они должны соблюдать самоизоляцию в течение 2 недель, однако как оплачивать это время, пока непонятно.

На особом контроле

Начальник отдела по надзору за исполнением законодательства в социальной сфере прокуратуры Алтайского края Светлана Марышева рассказала, что в 16 медучреждений края были направлены представления по факту неверно начисленных выплат. К примеру, нарушения были выявлены в Романовской, Славгородской, Тогульской и других больницах края. Также прокуратура намерена проверить информацию по публикациям в СМИ относительно выплат в БСМП, Станции скорой помощи, Горбольницы №5 и других медорганизаций.

А председатель Алтайской краевой профсоюзной организации работников здравоохранения Ирина Смирнова пояснила, что чаще всего вопросы и негатив по поводу выплаты стимулирующих возникли в тех учреждениях, где некорректно составлены коллективные и трудовые договора. Кое-где даже пришлось их в срочном порядке корректировать. Однако она обратила внимание и на тот факт, что Алтайский край принял решение о выделении собственных средств для выплат медицинским работникам, причем эти выплаты равны федеральным.

Согласно Постановлению правительства Алтайского края «Об утверждении Правил осуществления выплат стимулирующего характера за выполнение особо важных работ медицинским работникам … участвующим в оказании медицинской помощи гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция COVID-19» выплаты стимулирующего характера предоставляются рентгенологам, бактериологам, биологам, младшему медперсоналу, патологоанатомам и другим категориям медицинским работников, которые не учтены в федеральных документах.

Изменятся ли федеральные документы снова?

Пока к начислению ковидных выплат еще остались вопросы. В частности, как обратил внимание депутат Александр Лазарев, необходимо разработать положение о ковидных госпиталях, в котором будут прописаны моменты, никак не определенные федеральным законодательством. К примеру в таком документе можно определить, что такое группы риска (ссылка на этот термин в нормативной базе есть, а вот пояснение и определение пока отсутствует). Есть случаи, когда при толковании федеральных документов пытались использовать пояснения из википедии. Также необходимо решить вопрос, как предотвратить финансовые потери медработникков, вынужденных соблюдать самоизоляцию и другие проблемы.

Кстати, существующая Федеральная нормативная база рассчитана только на 3 месяца, а уже очевидно, что работа с ковидными пациентами будет продолжена и в июле, и в августе. Это означает, что документы будут уточнены еще раз. Коснутся ли изменения только сроков их действия или будут вновь скорректированы некоторые пункты содержания, опрос пока остается открытым.

В настоящее время общая сумма стимулирующих выплат, предоставленных алтайским медработникам, по постановлению № 415 составляет 58,4 млн рублей – их перечислили 3890 сотрудникам 94 медорганизаций, а по постановлению № 484 - 111,4 млн рублей. Эти деньги получили 1796 медработников 57 лечебных учреждений (по данным на 11 июня).