Тоннам сыра и молочной продукции в Алтайском крае грозит уничтожение?

Новости 18.06.2020 8:55 1051

По данным Алтайпищепрома, за первые пять месяцев 2020 года на заводах Алтайского края выработано почти 27 тысяч тонн сыров. Это на 8% больше, чем за аналогичный период 2019 года. На 15% увеличилось производство молочной сыворотки (47,8 тысяч тонн). Производство сливочного масла увеличилось на 20,5% (9 тысяч тонн). При этом, склады переполнены нереализованными остатками этой продукции.

Молоко из-под пальмы и склады, набитые сыром – что происходит с молочной отраслью на Алтае Новости 07.05.2020 19:00

С чем столкнулись алтайские переработчики молока

В начале июня Алтайпищепром сообщал о рекордном затоваривании складов молочной продукцией. Ведомство охарактеризовало ситуацию как критичную. Последний раз алтайские молокопереработчики сталкивались с переизбытком товара в начале 2015 года. Однако нынешние показатели значительно выше, чем пять лет назад. По сравнению с 2015 годом на складах «зависло» на 60% больше сыров и сырных продуктов, на 12% – сливочного масла и на 20% – сухих молочных продуктов.

При этом, ещё 7 мая глава Алтайпищепрома Александр Большаков утверждал, что рост запасов сливочного масла и сыров – сезонное явление. Этот комментарий был сделан в ответ на заявления региональных молокопереработчиков, обеспокоенных снижением спроса и отпускной цены на сыры и сливочное масло.

Как «молочный» кризис ударил по населению Алтайского края

9 июня руководитель алтайского Минсельхоза Александр Чеботаев заявил, что нереализованной продукции на складах уже скопилось на сумму около 4 млрд рублей, а перепроизводство привело к снижению цен на закуп молока у населения.

В ответ на это жители некоторых муниципалитетов отказались сдавать молоко скупщикам. Так, в частности, поступили поставщики в Волчихинском районе. В алтайское управление ФАС потекли многочисленные жалобы от жителей Алтая. Снижение закупочных цен ударило по поставщикам сырого молока, охватив почти треть территории региона – в антимонопольную службу поступали заявления из 22 районов края. В настоящее время по ним ведутся проверки.

Согласно предварительным выводам антимонопольщиков, понижение закупочных цен действительно обусловлено, в том числе, политикой заводов-переработчиков. Впрочем, ведомством также были выявлены и признаки сговора между несколькими скупщиками молока.

Как власти Алтайского края борются с перепроизводством молока

Как и Большаков, Александр Чеботаев отметил, что в летний период закупочные цены на молоко всегда снижаются из-за роста объёмов производства. Что касается нынешней ситуации, то, по мнению главы алтайского Минсельхоза, молочным комбинатам придется брать на закупку молока кредиты, поскольку ожидавшихся доходов от реализации товара им не поступило.

Он также сообщил, что губернатор Алтайского края Виктор Томенко договорился с федеральным Минсельхозом об увеличении размера льготного кредита для одного предприятия вдвое – с 600 млн до 1,2 млрд рублей, а также о дополнительных 60 млн рублей субсидий для льготного периода. В правительстве проведено совещание с участием глав районов и руководителей заводов, перерабатывающих молоко. Александр Чеботаев предложил составить тройственные соглашения между поставщиками молока, его скупщиками и главами поселений.

Населению глава алтайского Минсельхоза порекомендовал регистрироваться в статусе КФХ или ИП – чтобы получить возможность пользоваться господдержкой.

Особенности текущего «молочного» кризиса на Алтае

Согласно утверждениям глав алтайских Пищепрома и Минсельхоза, перепроизводство носит сезонный характер – это прямо приводит к выводу, что через какое-то время проблема решится сама собой. Однако, как уже упоминалось выше, масштабы нынешнего кризиса гораздо серьёзнее, по сравнению с несколькими предыдущими сезонами.

Также известно, что 70% алтайских сыров экспортируются из региона. В случае прихода «второй волны» коронавируса и сопутствующих ограничений, не исключено, что объём спроса на молочную продукцию алтайских производителей снова будет сжиматься, усиливая негативные тренды в отрасли.

Напомним, что в мировой и российской практике не является редкостью уничтожение излишков продукции ради борьбы с кризисом перепроизводства. Не постигнет ли эта судьба и алтайские сыры, масло и молоко? «Политсибру» будет следить за развитием событий.