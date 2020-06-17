Справка об отсутствии контактов. Какие документы требуют в алтайских санаториях

Новости 17.06.2020 18:20 163

Ассоциация туроператоров России (АТОР) рассказала о том, что людям, планирующим отдых в санатории, будут отказывать в проживании, если у них не окажется трех документов.

«Первая справка представляет собой так называемую курсовку. В ней будут иметься выписки из истории болезни отдыхающего. Во второй справке должно быть подтверждение отсутствия коронавируса. Ее нужно получить за трое суток до заселения. Третья справка включает в себя данные о санитарном окружении человека», - рассказала Дни.ру исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе.

Ряд алтайских санаториев возобновили работу с 8 июня. Как уточнили в одной из здравниц Белокурихи, наличие всех трех справок действительно обязательно. Без них отдыхающих в санаторий не примут. При этом «курсовка» всегда была обязательной при получении санаторно-курортных услуг, а справка об отсутствии коронавируса должна быть получена не менее чем за два дня до заселения. Что касается третьего документа, то его можно получить в Роспотребнадзоре или поликлинике по месту жительства.

Как это работает:

«Все люди, у которых был подтвержден коронавирус попадают в базу Роспотребнадзора. При проведении эпидемиологических расследований в базу будут занесены все контакты заболевшего. Если вас в этой базе нет, то вы без проблем получите такую справку, причем предоставить ее будет можно даже в электронном виде», - уточнили в санатории.

Кстати, в Алтайском крае службы санаторно-курортных организаций предупреждают о необходимости предоставить такие документы персонально. Есть возможность сдать тест на коронавирус по дороге, если она занимает более 2 суток или непосредственно в Белокурихе. Правда в последнем случае до получения результатов теста придется подождать с заселением. Однако как уточнили в санатории, обычно они приходят достаточно быстро. Поэтому проблем с ними не возникает. Как подчеркнули представители организации, с момента возобновления приема отдыхающих никаких эксцессов со справками не произошло.