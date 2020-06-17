АлтГПУ запустил проект «наука в школу», поддержанный фондом президентских грантов

Новости 17.06.2020 19:00 64

В Алтайском государственном педагогическом университете стартовал проект «Наука в школу», поддержанный Фондом президентских грантов. Проект разработан заведующей кафедрой историко-культурного наследия и туризма АлтГПУ, профессором О.Н. Труевцевой и кандидатом исторических наук Н.Н. Головченко.

Цель проекта - популяризация краеведческой научно-исследовательской деятельности среди молодежи, знакомство учащихся школ Тальменского района Алтайского края с методиками выявления, сохранения, интерпретации и популяризации исторических и археологических памятников на примере уникального курганного могильника эпохи раннего железа (VI-II вв. до н.э.) – Новотроицкого некрополя.

Площадкой для реализации проекта не случайно выбран Тальменский район. Совместная работа кафедры историко-культурного наследия и туризма с молодежью района имеет давнюю историю. Вместе с районным краеведческим музеем было организовано немало районных, всероссийских и даже международных мероприятий на территории Тальменского района. С 2018 года, согласно приказу Министерства образования Алтайского края, АлтГПУ является куратором инновационной площадки – Тальменская СОШ № 5.

В рамках проект «Наука в школу» Тальменская школа вновь стала площадкой для инновационных форм работы со школьниками: лекции; «Живые уроки»; мастер-классы по реконструкции керамики, одежды, украшений; научно-практическая конференция; выставочный проект; олимпиада; экспедиции к местам раскопок – далеко не полный перечень мероприятий проекта. Важно, что учащиеся школ района станут участниками изучения, сохранения и популяризации культурного наследия родного края, откроют неизвестные или забытые страницы истории малой родины.