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Пробрал до Мурашко. Минздрав  рассказал, когда будут сняты все ограничения по коронавирусу

Новости
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Глава российского Минздрава Михаил Мурашко рассказал, что полное снятие всех ограничений,  введенных из-за коронавируса, может произойти не ранее февраля 2012 года.   

По словам министра, это связано с двумя факторами - приобретением популяционного иммунитета, который должен сформироваться у 35- 60% переболевших и развитием фармпромышленности.       

Фармацевтически управляемая ситуация должна появиться,  по мнению министра, в следующем году.

«Думаю, это февраль, когда получим профилактические лекарства, с которыми можно управлять (ситуацией)», - заявил он в эфире программы «Док ток» на Первом канале.

При этом, по данным, Известий, Мурашко обратил внимание на то, что бессимптомного течения коронавирусной инфекции не бывает, однако симптомы могут не совпадать с теми, которые чаще всего связаны с респираторными заболеваниями.

«При коронавирусе бывает и несколько другого рода симптоматика. В частности, это связано с повышением свертываемости крови и появлением тромбов, в том числе у пациентов, имеющих хронические заболевания. Поэтому нельзя говорить о совсем бессимптомном течении», - подчеркнул министр.

Напомним,  ранее представители регионального Роспотребнадзора заявляли  о том, что  пока не могут говорить о снятии ограничений в Алтайском крае. 

«Ежедневные темпы прироста на территории региона на сегодняшний день превышает среднероссийские темпы прироста, которые на сегодня составляют 1,7%. То есть, говорить о снижении уровня заболеваемости пока не приходится», - рассказала заместитель руководителя алтайского Роспотребнадзора Ульяна Калинина.

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Автор: Политсиб.ру

#Новости Барнаул #новости Алтайский край #новости Сибири
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