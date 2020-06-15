Пробрал до Мурашко. Минздрав рассказал, когда будут сняты все ограничения по коронавирусу

Новости 17.06.2020 16:55 156

Глава российского Минздрава Михаил Мурашко рассказал, что полное снятие всех ограничений, введенных из-за коронавируса, может произойти не ранее февраля 2012 года.

По словам министра, это связано с двумя факторами - приобретением популяционного иммунитета, который должен сформироваться у 35- 60% переболевших и развитием фармпромышленности.

Фармацевтически управляемая ситуация должна появиться, по мнению министра, в следующем году.

«Думаю, это февраль, когда получим профилактические лекарства, с которыми можно управлять (ситуацией)», - заявил он в эфире программы «Док ток» на Первом канале.

При этом, по данным, Известий, Мурашко обратил внимание на то, что бессимптомного течения коронавирусной инфекции не бывает, однако симптомы могут не совпадать с теми, которые чаще всего связаны с респираторными заболеваниями.

«При коронавирусе бывает и несколько другого рода симптоматика. В частности, это связано с повышением свертываемости крови и появлением тромбов, в том числе у пациентов, имеющих хронические заболевания. Поэтому нельзя говорить о совсем бессимптомном течении», - подчеркнул министр.

Напомним, ранее представители регионального Роспотребнадзора заявляли о том, что пока не могут говорить о снятии ограничений в Алтайском крае.

«Ежедневные темпы прироста на территории региона на сегодняшний день превышает среднероссийские темпы прироста, которые на сегодня составляют 1,7%. То есть, говорить о снижении уровня заболеваемости пока не приходится», - рассказала заместитель руководителя алтайского Роспотребнадзора Ульяна Калинина.