«Барнаульская шпионка» Мария Бутина вошла в состав Общественной палаты РФ

Новости 17.06.2020 16:00 287

Предприниматель и общественный деятель Мария Бутина, которую власти США долгое время удерживали в тюрьме, вошла в состав Общественной палаты РФ по квоте от НКО. Об этом сообщается на сайте палаты.

16 июня Общественная палата РФ объявила итоги конкурса по отбору 43 членов Палаты седьмого состава от общероссийских общественных объединений и иных некоммерческих организаций.

«Активность общества на этом конкурсе была высокая, были поданы кандидатуры очень уважаемых людей, и мне даже немного жалко, что кто-то из них не прошел в состав Палаты. Но голосование было объективным», — рассказал заместитель секретаря ОП РФ, руководитель рабочей группы для организации и проведения конкурса по отбору членов Общественной палаты Лео Бокерия.

Ещё одна уроженка Барнаула – Лидия Михеева – стала членом палаты уже в третий раз. Она занимала пост секретаря ОП РФ предыдущего созыва. От Алтайского края в состав палаты вошёл директор спорткомплекса «Обь» Сергей Кашников, от Республики Алтай – директор ГТРК «Горный Алтай» Татьяна Кончева.

Мария Бутина вошла в состав Палаты от Благотворительного фонда «Ратники Отечества», основанного в 2005 году военнослужащими – ветеранами отдельной дивизии оперативного назначения имени Ф.Э. Дзержинского войск национальной гвардии Российской Федерации.

Фонд «Ратники Отечества» объединяет ветеранов силовых структур, общественных, политических и религиозных деятелей, представителей бизнес-сообщества, которые совместно занимаются развитием социально значимых проектов. Председателем Фонда является Герой России Сергей Юшков.