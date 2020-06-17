Россельхознадзор через суд хочет привлечь «Алтайкорм» к административной ответственности

Новости 17.06.2020 15:34 354

На первое заседание суда представители скандально известного Боровихинского костного завода «Алтайкорм» не явились. Следующее заседание назначено на 19 июня. Суду предстоит рассмотреть дело о нарушении ветеринарных правил.

Почему, в дело вынужден вмешаться Россельхознадзор

На протяжении четырёх лет жители Боровихи жаловались на то, что «Алтайкорм» сливает прямо в лес жирообразную жижу с резким едким запахом, однако ситуация не сдвигалась с мёртвой точки – для решения проблемы ничего не предпринималось.

Дело дошло до суда по результатам проверок деятельности предприятия Россельхознадзором. И.о. руководителя управления Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Алтайскому краю и Республике Алтай Андрей Миронов отметил, что данный отход не учитывается в системе «Меркурий».

«Кто называет техническим жиром, кто называет просто биологическим отходом, но этот продукт не учитывался ни в одной из систем. Также предприятие не показывает в федерально-государственной системе «Меркурий», сколько продукции перерабатывается, а сколько – отгружается», – подчеркнул Миронов.

«Меркурий» - приложение для контроля производств, работающих с продукцией животного происхождения. Система создана в 2018 году для повышения биологической и пищевой безопасности. Она показывает всю цепочку передвижения сырья и готовой продукции. На основе данных «Меркурия» оформляются электронные сертификаты.

При этом сырье на «Алтайкорм» поступает, но ни отходов производства, ни продукции (а соответственно, налоговых отчислений и сертификатов) у него нет.

На «Алтайкорм» уже заведены два административных дела, по одному из которых предусмотрены штраф до 700 тысяч рублей и приостановка деятельности. Россельхознадзор направил материалы проверки в налоговую службу и ОБЭП. Это уже грозит переходом дела в юрисдикцию Уголовного кодекса.