Суд обязал барнаульскую мэрию ускорить расселение аварийного дома

Новости 17.06.2020 17:30 131

Суд постановил срочно переселить пенсионерку Веру Шутову из ветхого дома № 46 на улице Строительная 2-я. Мэрия должна предоставить ей квартиру не позже осени. Об этом сообщила правозащитная организация «Гражданский патруль».

По данным «Гражданского патруля», дом пребывает в аварийном состоянии больше пяти лет, его конструкция – аварийная на 70%. Существенные обрушения произошли в верхних и нижних перекрытиях. Официально дом подлежит сносу с 2013-го года, а расселение жителей стояло в плане на 2015 год, однако этого до сих пор не произошло.

«Для всех мероприятий по расселению законом предусмотрен предельных срок — три года. Но местные власти отодвигают это событие на протяжении пяти лет. Постановлением правительства Алтайского края этот дом включен в краевую программу по расселению на 2022-2023 годы. Но плачевное состояние дома ухудшается, расходятся межстеновые панели. Только за последние три месяца дом очевидно деформировался, крыша вогнулась, выпадают кирпичи», — заявил руководитель местного отделения «Гражданского патруля» в Барнауле Игорь Берг.

В городской администрации уточнили, что расселение этого дома запланировано на 2021-2022 годы. В доме есть девять квартир, принадлежащих муниципалитету, в одной из них проживает Вера Шутова, пользующаяся жильём по договору социального найма.

Как пояснили в мэрии, переселением Шутовой, согласно решению суда, займутся отдельно, однако это не означает, что оно произойдёт в ближайшее время. Порядок расселения аварийного жилья предусматривает проведение конкурсных процедур, причём, параметры приобретаемого жилья строго регламентированы. Зачастую такие конкурсы не проходят с одного раза, поскольку не всегда находятся желающие в них участвовать.

Также в администрации Барнаула отметили, что техническое состояние дома постоянно мониторится, а жителям аварийного дома неоднократно предлагалось воспользоваться существующими мерами поддержки: получать из городского бюджета компенсацию за оплату аренды съёмной квартиры, либо воспользоваться помещениями маневренного фонда. Однако, те отказываются.