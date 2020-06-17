Оперштаб: число коронавирусных случаев в Алтайском крае превысило 3000

Новости 17.06.2020 14:05 676

По данным оперштаба, за минувшие сутки зарегистрирован 71 новый случай коронавируса, из них в Барнауле – 42 человека, Рубцовске – 8, Бийске – 7, Алейске, Новоалтайске – по 3, Тальменском, Шипуновском районах – по 2, Славгороде, Алтайском, Курьинском, Первомайском районах – по одному.

Таким образом, общее число заболевших коронавирусной инфекцией составляет 3010 человек, в том числе 309 детей. В 1874 случаях отмечено бессимптомное течение инфекции, в 820 – в форме ОРВИ, у 316 заболевание протекало в виде внебольничной пневомонии.

В госпиталях края на сегодняшний день находятся 45 тояжелобольных пациентов, к аппарату ИВЛ подключено 17 из них. Зарегистрирован также один смертельный случай, который отнесен к иным причинам смерти. Таким образом, за весь период скончались – 43 человека, в том числе 22 от COVID-19, 18 случаев отнесены к иным причинам смерти, 3 случая находятся на экспертизе.

За прошедшие сутки выздоровело 136 человек. За весь период число выздоровевших пациентов составляет 1920 человек.

На 17 июня в Алтайском крае на коронавирусную инфекцию обследовано 153786 человек. Находятся под меднаблюдением и на самоизоляции – 790 человек, закончено наблюдение и самоизоляция у 30450 человек.