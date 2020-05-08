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Сибирский полпред заявил, что голосование – самый безопасный из всех рисков

Новости
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17 июня полномочный представитель президента РФ в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло провёл координационное совещание по вопросам подготовки и проведения общероссийского голосования по поправкам к Конституции Российской Федерации с главами регионов округа. Об этом «Политсибру» сообщил Сибирский окружной информационный центр.

Сергей Меняйло отметил, что особенностью голосования станет его проведение в условиях еще не закончившейся эпидемии новой коронавирусной инфекции. Поэтому в целях снижения рисков, плебисцит будет проходить на протяжении семи дней (с 25 июня).

На участках предусмотрено разделение потоков входящих и выходящих людей, измерение температуры и полное обеспечение всех участников процесса средствами индивидуальной защиты, а также бесконтактные действия на избирательных участках и при выездном голосовании.

«Из того, что разрешено, голосование – самый безопасный из всех рисков. Люди должны знать, что государством принимаются беспрецедентные меры по защите их здоровья при голосовании. Важная задача – информирование населения о возможных способах участия в голосовании, в том числе, вне помещений для голосования», - подчеркнул полпред.

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Автор: Политсиб.ру

Фото: sfo.gov.ru

#Новости Барнаул #новости Алтайский край #новости Сибири
Комментарии (1)

1000

Константин Емешин

Для Меняйло конечно ГОЛОСОВАНИЕ самый безопасный способ выжить

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