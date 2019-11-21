На социально-экономическое развитие Алтайского края выделено свыше 5 млрд рублей

Новости 17.06.2020 12:30 587

Председатель правительства Российской Федерации Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении Алтайскому краю 5 млрд 50 млн рублей для реализации индивидуальной программы социально-экономического развития региона на 2020-2024 годы. Об этом сообщает пресс-служба краевого правительства.

Сообщается, что эти средства будут направлены на стимулирование экономического роста в регионе. В текущем году 303 млн рублей будут направлены на субсидии малому и среднему бизнесу (на приобретение оборудования). 101 млн рублей пойдёт на докапитализацию Фонда развития Алтайского края, 202 млн рублей – на докапитализацию Фонда микрозаймов.

Также в рамках программы планируется построить школу в микрорайоне Спутник (Барнаул). В строящихся жилых кварталах 2012 и 2036 получит развитие инженерная и дорожная инфраструктура. Часть средств будет направлена на обновление коммунальной и дорожно-строительной техники.