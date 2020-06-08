Алтайские власти предлагают помещения, пригодные для работы в условиях ограничений

Новости 17.06.2020 11:40 233

В Барнауле массово распродаются и сдаются в аренду нежилые помещения. Большинство из них находятся на первых и цокольных этажах зданий, имеют небольшую квадратуру и отдельный вход. Именно в таких помещениях губернатор Алтайского края Виктор Томенко разрешил возобновить работу месяц назад. Об этом сообщает «Алтайский портал недвижимости».

В Алтайском крае за последнее время на торги выставлено около полутора сотен подобных объектов. 90% из них расположены в Барнауле. Чаще всего такие помещения расположены в многоквартирных домах, их площадь варьируется от 11 до 800 кв. м, а ежемесячная арендная плата – от 27 до 365 рублей за квадрат.

Больше всего объектов предлагается в центре, а также на Потоке и в посёлке Южном.Указано, что они подходят для размещения магазинов, кафе, салонов красоты, мастерских, ломбардов, фотостудий, ателье, химчисток, офисов туристических, юридических, риэлторских и других компаний.

На продажу предлагаются здания и пристройки, а также отдельные помещения, и их доли. Площадь варьируется от 16,7 до 830 кв. м, стоимость – от 87 тысяч до 8 млн рублей. При этом, крупногабаритных зданий в списке предложений – единицы.