Сенатор Белоусов: подходы к развитию пчеловодческой деятельности в России необходимо менять

Новости 17.06.2020 10:30 235

Заместитель председателя Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию, представитель в Совете Федерации от законодательного органа государственной власти Алтайского края Сергей Белоусов прокомментировал ситуацию в отрасли отечественного пчеловодства.

На очередном заседании Комитета по аграрно-продовольственной политике и природопользованию сенаторы утвердили итоговые рекомендации проведенного в режиме видеоконференции круглого стола по актуальным вопросам правового регулирования пчеловодческой деятельности в Российской Федерации. Сенатор отметил, что в современных условиях развития аграрной экономики России пчеловодство играет важную роль в обеспечении продовольственной безопасности нашей страны и занятости населения, а также в сохранении биологического разнообразия и рациональном использовании земельных ресурсов. От пчеловодства зависит благополучие 200 тысяч пчеловодов, десятков тысяч специалистов, предпринимателей и сотен тысяч членов их семей.

"Наш мед любят и знают не только в России, но и за ее пределами. У всех на слуху знаменитые алтайский и башкирский мед, аналогов которым по их уникальным свойствам просто нет. Эти наименования зарегистрированы в качестве региональных брендов и уже стали настоящей визитной карточкой этих субъектов. К сожалению, стоит признать, что в настоящее время внутренние ресурсы, обеспечивавшие поступательное развитие нашего пчеловодства, практически исчерпаны", - отметил Сергей Белоусов.

По словам сенатора, фальсификат занял 40% российского рынка меда, в последние 3-5 лет не растут объемы производства и экспорта меда, снижается рентабельность пчеловодства и его привлекательность для российского и зарубежного бизнеса. Обострилась конкуренция на мировом рынке меда. Серьезное опасение вызывает резкое сокращение всех видов опылителей, включая семейство пчелиных. Сергей Белоусов отметил, что это - одна из основных угроз продовольственной безопасности страны и серьезное препятствие для развития отечественной селекции и семеноводства.

"Появление на российском рынке крайне опасных для пчел пестицидов, привели в прошлом году к массовой гибели пчёл по многим регионам. Такая ситуация представляет настоящую угрозу экологическому благополучию нашей страны.Нужно признать, что сегодня отрасль разбросана по нескольким Министерствам, а законодательная и нормативно-правовая база по регулированию пчеловодства по ведомственным приказам. А ведь не зря говорится, «у семи нянек дитя без глазу». Приятно, что в этом смысле Минсельхоз России открыт к совместной работе. Вместе с тем, нужно подключать Министерство природных ресурсов и экологии, возвращать им функции инспекции по пчеловодству, в части контроля за экологическим состоянием территорий, на которых проводятся интенсивные обработки пестицидами и другими химикатами", - подчеркнул сенатор.

Сергей Белоусов констатировал, что в результате совместного обсуждения вопроса с представителями отрасли и экспертами в итоге мы получили всеобъемлющий солидный документ в виде рекомендаций по развитию отрасли пчеловодства, своего рода, руководство к действию как для законодателей, так и для органов исполнительной власти. Он также сообщил о своей готовности продолжить работу в этом направлении, в том числе, подключиться к разработке предложений в части внесении изменений в законодательство Российской Федерации в целях урегулирования отношений в области пчеловодства.