Алтайская прокуратура проверит информацию о неправильном начислении зарплаты сотрудникам Диагностического центра

Новости 17.06.2020 9:55 647

И.о. прокурора Алтайского края Александр Фомин дал поручение проверить сведения, изложенные в сообщениях средств массовой информации о неправильном начислении заработной платы сотрудникам Диагностического центра Алтайского края.

Из публикаций СМИ следует, что работникам за отработанное время в апреле и мае 2020 года не выплачена в полном объеме стимулирующая составляющая заработной платы, что привело к ее существенному снижению. При проведении проверки будет оценено соблюдение трудовых прав медицинских работников, правильность исчисления заработной платы, при подтверждении нарушений будет принят весь комплекс мер прокурорского реагирования, - сообщает официальный сайт прокуратуры региона.

Напомним, сотрудники Диагностического центра пожаловались на снижение заработной платы в мае, при условии, что они принимали пациентов.