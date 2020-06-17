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Алтайская прокуратура проверит информацию о неправильном начислении зарплаты сотрудникам Диагностического центра

Новости
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И.о. прокурора Алтайского края Александр Фомин дал поручение проверить сведения, изложенные в сообщениях средств массовой информации о неправильном начислении заработной платы сотрудникам Диагностического центра Алтайского края.

Из публикаций СМИ следует, что работникам за отработанное время в апреле и мае 2020 года не выплачена в полном объеме стимулирующая составляющая заработной платы, что привело к ее существенному снижению. При проведении проверки будет оценено соблюдение трудовых прав медицинских работников, правильность исчисления заработной платы, при подтверждении нарушений будет принят весь комплекс мер прокурорского реагирования, - сообщает официальный сайт прокуратуры региона.

Напомним, сотрудники Диагностического центра пожаловались на снижение заработной платы в мае, при условии, что они принимали пациентов.

«С 12 мая Диагностический центр стал работать, медицинский персонал на работу ходил, прием больных был осуществлен в полном объеме, но за май 2020 года была выплачена  заработная плата чуть больше МРОТа, а некоторым и в размере МРОТ. <…> На вопросы о размере начислений по заработной плате главный врач ответила, что мы вообще не имеем права требовать каких-то денег, мы же врачи и должны работать бесплатно», - сообщается в документе, направленном в прокуратуру.

Автор: Политсиб.ру

#Новости Барнаул #новости Алтайский край #новости Сибири
Комментарии (1)

1000

Елена

Даааа....

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