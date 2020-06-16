У детской спортшколы в Барнауле украли газон

Новости 16.06.2020 18:30 79

В ночь на 15 июня с территории детской спортшколы "Динамо" в Барнауле (стадион "Трансмаш") было украдено несколько рулонов старого футбольного газона. Об этом пишет "Толк", со ссылкой на подтвердившего информацию директора спортивной школы Виктора Штерца.

Осенью 2019 года газон на "Динамо", прослуживший почти 15 лет, был заменен на новый по федеральной программе "Спорт – норма жизни". Старое покрытие скатали и оставили неподалёку от административного здания. Его намеревались постелить на двух футбольных полях для занятий детей спортом - на территории школы и на лыжной базе "Динамо".

Похитителей в настоящее время разыскивает полиция. На проспекте Калинина установлены камеры видеонаблюдения - по ним планируют вычислить, кто и когда заезжал на территорию спортшколы на грузовом автомобиле.