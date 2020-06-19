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Крестьянские хозяйства Алтая могут побороться за кроссовер от Ростсельмаш

Новости
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Старт программы «Ставим рекорды вместе!» в компании состоялся еще 14 апреля. В качестве вознаграждения предлагается 30 единиц LADA 4x4 Urban 3D 2020 года выпуска.

Принять участие в программе может любое хозяйство, включая КФХ и ИП, эксплуатирующее следующие машины производства Ростсельмаш:

- тракторы серии RSM 2000 — модификации RSM 2375 | 2400,

- зерноуборочные комбайны серии ACROS — ACROS 550 | 585 | 595 Plus,

- зерноуборочные комбайны серии TORUM — TORUM 750 | 785,

- зерноуборочный комбайн RSM 161,

- кормоуборочные комбайны серии RSM F.

Ростсельмаш предлагает побороться за звание лидера в нескольких номинациях. Причем подать показания можно в любой или во всех сразу:

-  зерноуборочные комбайны

         (намолот);

- кормоуборочные комбайны

        (количество заготовленной кормовой массы);

- тракторы — культивация, посев, дискование, вспашка, глубокорыхление

        (производительность, топливная экономичность).

Подать заявку на участие можно по 30 ноября 2020 года. Обработка результатов и награждение рекордсменов состоится после 15 декабря 2020 года

Что нужно сделать

 1. Зарегистрироваться через представителя дилерского центра Ростсельмаш в любое время до окончания программы и выбрать номинацию.

 2. Работать и зафиксировать показатели в форме сбора данных.

 3. Завизировать форму сбора данных в региональном МСХ или УСХ.

 4. Передать заполненную форму сбора данных представителю дилерского центра Ростсельмаш не позднее 30.11.2020 года

Все участники получат от компании Ростсельмаш гарантированное вознаграждение — «Набор механизатора».

Более подробную информацию вы можете получить у официального дилера Ростсельмаш — компании «Агротрак».

Автор: Политсиб.ру

#Новости Барнаул #новости Алтайский край #новости Сибири