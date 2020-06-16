Выздоровело 64% заболевших коронавирусом в Алтайском крае

Новости 16.06.2020 17:55 155

64% от всех заболевших COVID-19 в Алтайском крае уже выздоровели, передаёт Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом.

На 16 июня общее количество выздоровевших от коронавируса в Алтайском крае составило 1892 человека. Это - 64% от всех выявленных случаев (2939). По итогам недели коэффициент увеличился на 12%, а край занял второе место по СФО и вошёл в список 25 регионов России с самой большой долей выздоровевших. При этом, умерло 1,43% пациентов от общего количества больных с подтвержденным COVID-19. Половина пациентов (0,75%) скончалась именно от тяжелого течения болезни.

Процент выздоровевших в Сибири выше лишь в Хакасии (77%), вошедшей в Топ-10 регионов России с самыми благополучными показателями. На третьем месте – Омская область (64%). Наименьшую долю выздоровевших не только среди регионов Сибири, но и во всей страны, демонстрирует Республика Тыва. Здесь вылечились всего 15% заболевших (409 человек).

В целом по Сибири, за весь период от коронавируса выздоровел 11651 человек (42%). Это выше показателя предыдущей недели (39%), но все еще ниже среднероссийского (54%).