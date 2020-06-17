"Мы питаем надежды". Депутат пояснил, почему в алтайских магазинах так мало местных продуктов

Мнения 17.06.2020 8:29 279

Алтайские продукты более качественные, но из-за высокой себестоимости и невыгодных условий вхождения на полки, их так немного в местных магазина. Такое мнение высказал вице-спикер краевого Заксобрания Сергей Серов во время онлайн-конференции на сайте АКЗС.

"Сегодня алтайским товаропроизводителям очень сложно выйти на рынок торговых сетей и, прежде всего, из-за демпинга цен со стороны крупных компаний. Низкая себестоимость их продукции, обусловленна, в том числе, большими объемами и активным применением различных заменителей и ускорителей. Крупные компании могут предлагать сетям продукцию по более низкой закупочной цене, что позволяет делать большую наценку на данный вид товаров", - пояснил Серов.

Алтайские произоводители напитков платят все налоги и акцизы, а некоторые крупные от фискальных сборов освобождены, так как имеют зарубежных собственников.

Местные производители предлагают товар более высокого качества, уверен Серов. Но из-за закупочной цены торговые сети неохотно берут их.

Да и производители неохотно идут в сети, потому что приходится слишком много платить за этот вход, долго ждать оплаты и поставлять сразу большой объем товара.

"Тем не менее порядка 60 % алтайской продукции представлено и реализуется в сетях "Мария-Ра", "Лента", "Магнит" и "Пятерочка". Мы питаем надежды на то, что доля эта будет увеличиваться", - отметил Серов.

И напомнил, что Союз производителей попросил правительство установить предельные минимальные закупочные цены для всех товаропроизводителей.