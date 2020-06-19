Получи шанс выиграть 100 киловатт-часов от АО «Алтайэнергосбыт»

Новости 19.06.2020 9:30 239

АО «Алтайэнергосбыт» предлагает своим абонентам-физическим лицам, проживающим в Алтайском крае и Республике Алтай, в период с 15 июня по 31 июля 2020 года принять участие в акции «Электронный счёт киловатты принесёт».

Для этого необходимо быть зарегистрированным в сервисе «Личный кабинет клиента» (далее – ЛКК) на корпоративном сайте АО «Алтайэнергосбыт» либо в мобильном приложении «Мой Алтайэнергосбыт», доступном для бесплатного скачивания в Google Play и App Store, или зарегистрироваться в нём в указанный период, подписаться на получение электронного счёта за электроэнергию, оплатить сумму начислений за потреблённую электроэнергию, выставленную к оплате в счёте за июнь 2020 года (с учётом всех ранее начисленных задолженностей за предыдущие периоды, при наличии таковых). К участию допускаются как новые подписчики, так и клиенты, оформившие подписку на электронный счёт до начала акции.

Среди участников, выполнивших все условия, будут определены 300 победителей с помощью интернет-генератора случайных чисел, на чьи лицевые счета будут зачислены 536 рублей, что является денежным эквивалентом потребления 100 кВт*ч, при применении максимального одноставочного тарифа на электроэнергию (не дифференцированного по зонам суток), который будет действовать с 01.07.2020 г., для населения в зоне деятельности АО «Алтайэнергосбыт» в качестве гарантирующего поставщика. Пополнение счетов призёров будет осуществляться с 16 по 25 августа 2020 года.

Генеральный директор АО «Алтайэнергосбыт» Валерий Нагорнов:

"Электронная квитанция – это удобно и, поэтому всё больше наших клиентов предпочитают её бумажному аналогу. Электронный счёт не может запоздать или потеряться, он круглосуточно доступен в личном кабинете или на электронной почте точно в срок. Также отказ от бумажных носителей – небольшой вклад каждого в сохранение природных ресурсов нашей страны. А сейчас за переход на электронную квитанцию можно получить бесплатные киловатты".

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