Тогда мы идем к вам. Несколько участков для голосования 1 июля в Алтайском крае сделают уличными

Новости 17.06.2020 7:30 630

Избирательная комиссия рассматривает перенос на улицу нескольких избирательных участков для голосования по Конституции. Это необходимо для соблюдения эпидемиологической безопасности, сообщила на онлайн-конференции 17 июня глава комиссии Ирина Акимова.

"Мы вынуждены работать в условиях противоэпидемиологических мероприятий и максимально стараться создать безопасный процесс для голосования. И в некоторых случаях безопаснее организовать голосование на воздухе", - сказала Акимова.

Глава избиркома сказала по этому поводу очень немного, но кое-какое представление уже имеем. Итак, если в комиссии нет возможности организовать безопасное "стопкоронавирусное" голосование, то она сможет переехать на улицу. Например, на пришкольную территорию (если комиссия в школе) или перед многоквартирным домом. Точного плана пока нет - сейчас комиссия прорабатывает вопрос.

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Летом такой формат будет востребован, уверена Акимова. Но сколько участков будет работать на улице (даже примерно) она не сказала.

Это новый, но не единственный формат голосования, которым власти "отбивают" пандемию.

Так, с 16 июня в регионе стартовало досрочное голосование. За несколько дней членам комиссии предстоит посетить 28 населенных пунктов, где проживает 4,5 тысяч избирателей (0,26% от общего числа). Например, в Ельцовском районе голосование на дом приедет в Кедровку, Ельцовку, Аксеново, Брагино. В некоторых селах живет 1-2 избирателя.

Кроме того, из-за эпидемиологической ситуации с 25 по 30 июня выезды будут еще в 29 поселков. Они не труднодоступные, но не имеют собственных избирательных участков. И такие есть даже в краевой столице. В Барнауле комиссия сама приедет к жителям Затона, Гоньбы, Плодопитомника.

В эти же дни (25-30 июня) в регионе будут голосовать и "надомники". Во имя Конституции их станет еще больше. Это не только люди с ограниченными возможностями здоровья и пожилые, но и те, кто находится в самоизоляции. Кстати, люди старше 65 лет, которые опасаются выходить в общественные места из-за угрозы заражения коронавирусом, также могут вызывать комиссию на дом.

И, конечно, будет широко доступно досрочное голосование уже на самом участке для всех остальных категорий граждан.

Напомним, на голосовании жителям страны предстоит определиться: за они или против поправок в основной закон страны.