Сразу полсотни желающих – в АлтГТУ стартовала работа приёмной комиссии

Новости 16.06.2020 16:55 118

15 июня, в Алтайском государственном техническом университете им. И.И. Ползунова дали старт приёмной кампании. В первый день работы в приёмную комиссию технического университета поступило 53 заявления.

«Документы подали выпускники школ прошлых лет, иностранные граждане, в том числе из Казахстана, и те, кто поступает в магистратуру и аспирантуру, – говорит ответственный секретарь приемной комиссии Павел Черданцев. – Первые поступающие подали документы на направления подготовки института биотехнологии, пищевой и химической инженерии, факультета специальных технологий и факультета информационных технологий».

Напомним, АлтГТУ (включая филиалы) выделено 1848 бюджетных мест по различным уровням образования, направлениям подготовки (специальностям) и формам обучения.

Приём документов в этом году осуществляется дистанционно на сайте приемной комиссии университета. Документы можно подавать в любой день и время. Секретари приемной комиссии обрабатывают поступившие заявления, консультируют по электронной почте или по телефону, отвечают на вопросы в социальных сетях.