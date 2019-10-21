Незыблемый «Чёрный квадрат»: суд снова отказал мэрии в сносе барнаульской кофейни

Новости 16.06.2020 16:00 255

16 июня суд отклонил апелляцию администрации Барнаула, касающуюся сноса кофейни «Чёрный квадрат», возникшей на месте «Барнаульского разлома» на пересечении проспекта Ленина и улицы Партизанской.

Ранее мэрия обратилась в суд с требованием снести кофейню, поскольку на данном участке запрещено возведение капитальных построек. Однако, экспертиза признала, что постройка капитальной не является. «Чёрный квадрат» принадлежит детям Алексея Аболымова – одного из бывших владельцев «Барнаульского разлома». Ранее Аболымов пригрозил, что если постройка будет признана капитальной и её постановят снести, то он поставит на этом месте шесть биотуалетов.

Интересно, что к делу подключалась также Алтайохранкультура, поскольку строение расположено рядом с объектом культурного наследия. Однако суд не счёл кофейню угрозой памятнику.

"Истец не представил достоверных доказательств, свидетельствующих том, спорный объект установлен в зоне охраны перечисленных в исковом заявлении объектов культурного наследия, либо находится в непосредственной близости к границам земельного участка, на котором располагаются объекты культурного наследия и представляет для них угрозу", - указано в материалах суда.