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Незыблемый «Чёрный квадрат»: суд снова отказал мэрии в сносе барнаульской кофейни

Новости
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16 июня суд отклонил апелляцию администрации Барнаула, касающуюся сноса кофейни «Чёрный квадрат», возникшей на месте «Барнаульского разлома» на пересечении проспекта Ленина и улицы Партизанской.

Ранее мэрия обратилась в суд с требованием снести кофейню, поскольку на данном участке запрещено возведение капитальных построек. Однако, экспертиза признала, что постройка капитальной не является. «Чёрный квадрат» принадлежит детям Алексея Аболымова – одного из бывших владельцев «Барнаульского разлома». Ранее Аболымов пригрозил, что если постройка будет признана капитальной и её постановят снести, то он поставит на этом месте шесть биотуалетов.

Бизнес по-барнаульски: как «разлом» стал «Черным квадратом»

Интересно, что к делу подключалась также Алтайохранкультура, поскольку строение расположено рядом с объектом культурного наследия. Однако суд не счёл кофейню угрозой памятнику.

"Истец не представил достоверных доказательств, свидетельствующих том, спорный объект установлен в зоне охраны перечисленных в исковом заявлении объектов культурного наследия, либо находится в непосредственной близости к границам земельного участка, на котором располагаются объекты культурного наследия и представляет для них угрозу", - указано в материалах суда. 

Чем барнаульская кофейня помешала Алтайохранкультуре?

Чем барнаульская кофейня помешала Алтайохранкультуре?

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Очередное заседание по делу кофейни «Черный квадрат» состоялось в конце прошлой недели в Барнауле. К делу подключают Алтайохранкультуру

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Автор: Политсиб.ру

#Новости Барнаул #новости Алтайский край #новости Сибири
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