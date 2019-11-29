Алтайский экс-министр здравоохранения возглавил больницу в Рубцовске

Новости 16.06.2020 14:30 286

Бывший министр здравоохранения Республики Алтай Андрей Макин возглавил горбольницу №1 в Рубцовске. Об этом сообщил Telegram-канал «По ком звонит колокол». Интересно, что в разделах «Новости» ни сайта больницы, ни портала Минздрава Алтайского края этой информации нет.

Что известно об Андрее Макине

Андрей Макин известен серией конфликтов с подчиненными в период своей работы руководителем Минздрава Республики Алтай. В конце ноября 2019 года Макин отправлен в отставку. Сообщалось, что это было сделано по инициативе недавно избранного Главы республики Олега Хорохордина.

Андрей Макин родился 31 октября 1963 года. В 1990 году окончил Алтайский государственный медицинский институт по специальности «лечебное дело», работал врачом-хирургом в больнице скорой медицинской помощи Барнаула, затем – заведующим хирургическим отделением городской клинической больницы №1 города Барнаула. В начале 2015 года был назначен главным врачом Кош-Агачской районной больницы, эту должность занимал до своего назначения на пост главы республиканского Минздрава в декабре 2018 года.