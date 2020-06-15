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Горбунова - в отставку, Подгору - временно на пост. Депутаты сместили подозреваемого во взяточничестве главу Славгорода

Новости
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Депутаты горсобрания Славгорода отправили в отставку главу администрации Сергея Горбунова, которого силовики задержали при получении взятки. За его досрочное отстранение единогласно проголосовали на заседании во вторник, 16 июня, сообщает телеграм-канал "Ленина, 59".

Полная неожиданность. Что говорят о коррупционной отставке главы Славгорода

Полная неожиданность. Что говорят о коррупционной отставке главы Славгорода

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Исполняющим обязанности главы Славгорода была назначена его заместитель Людмила Подгора. Ей предстоит руководить городом до избрания нового главы.

К отставке главы призвал губернатор Виктор Томенко. В письме депутатам он отметил, что отстранение в данным случае необходимо.

Как ранее сообщал "Политсибру", 48-летнего Сергея Горбунова задержали 29 мая во время получения взятки в 2 млн рублей. Уже во время следствия он признался в получении в общей сложности более 6 млн. Горбунову предъявили обвинение по части 6 статьи 290 УК РФ ("Получение должностным лицом взятки в особо крупном размере"). Сейчас он находится под домашним арестом.

Сергей Горбунов занял этот пост 31 июля 2018 года. До этого три года работал начальником каменского отдела МВД России. 

Алтайский губернатор Томенко дал добро на отставку главы Славгорода Горбунова

Алтайский губернатор Томенко дал добро на отставку главы Славгорода Горбунова

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Подозреваемого во взяточничестве градоначальника «попросят» покинуть пост 16 июня

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Автор: Политсиб.ру

#Новости Барнаул #новости Алтайский край #новости Сибири
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