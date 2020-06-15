Депутаты горсобрания Славгорода отправили в отставку главу администрации Сергея Горбунова, которого силовики задержали при получении взятки. За его досрочное отстранение единогласно проголосовали на заседании во вторник, 16 июня, сообщает телеграм-канал "Ленина, 59".
Исполняющим обязанности главы Славгорода была назначена его заместитель Людмила Подгора. Ей предстоит руководить городом до избрания нового главы.
К отставке главы призвал губернатор Виктор Томенко. В письме депутатам он отметил, что отстранение в данным случае необходимо.
Как ранее сообщал "Политсибру", 48-летнего Сергея Горбунова задержали 29 мая во время получения взятки в 2 млн рублей. Уже во время следствия он признался в получении в общей сложности более 6 млн. Горбунову предъявили обвинение по части 6 статьи 290 УК РФ ("Получение должностным лицом взятки в особо крупном размере"). Сейчас он находится под домашним арестом.
Сергей Горбунов занял этот пост 31 июля 2018 года. До этого три года работал начальником каменского отдела МВД России.
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