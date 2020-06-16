Маски, перчатки, халаты, термометры и антисептики. В каких условиях в Алтайском крае пройдет голосование по Конституции

Более 1,5 млн масок, 60 тысяч литров антисептика, несколько десятков тысяч халатов, пластиковых экранов и термометров – такой объем защитных средств распределят по избирательным участкам Алтайского края для голосования по Конституции. О том, как регион будет обеспечивать защиту населения во время пандемии, рассказала глава краевого Избиркома Ирина Акимова. И даже показала.
Собственно с показа она и начала онлайн-конференцию для журналистов. Она надела маску, перчатки, обработала руки дезинфицирующим средством. Именно так будут выглядеть все члены избирательных комиссий во время голосования. Маску Ирина Акимова все-таки сняла, когда начала отвечать на вопросы. А вот в перчатках честно просидела весь часовой эфир.
"Процедура голосования будет безопасной. Роспотребнадзор и ЦИК разработали четкие рекомендации для членов комиссий, наблюдателей и журналистов. Мы предпримем все меры для разведения потоков людей, недопущения очередей, максимальной защиты избирателей", - заверила Акимова.
Глава избиркома рассказала, что на каждом участке будет обязательный контроль температуры всех входящих. Каждый избиратель сможет обработать руки антисептиками, бесплатно получить перчатки и маску, если он не пришел со своими.
Пространство на полу будет разграничено сигнальными линиями, столы и оборудование расставлено с учетом требований безопасности, кабинки для голосования - без шторок. Поверхности столов, урн и других поверхностей будут протирать, добавила Ирина Акимова.
"Мы проводили эксперименты: время пребывания на участке - не более 3-5 минут", - подчеркнула глава избиркома.
Итого для голосования в Алтайском крае будет предоставлено свыше 1,5 млн масок и перчаток, 70 тысяч халатов (для членов комиссии), 15 тысяч защитных пластиковых экранов (для членов комиссии), около 60 литров антисептика, пакеты, ручки и салфетки для каждого голосующего на дому (их хотя бы примерное количество Ирина Акимова пока не назвала, списки будут составляться вплоть до 1 июля), а также по термометру на каждый участок (всего – 1802 участка).
Не сказала она и сколько стоят все эти средства защиты. Их закупают органы власти.
Напомним, основное голосование по поправкам в Конституции состоится в среду, 1 июля. Досрочное голосование пройдет с 25 по 30 июня. А с 16 июня стартовало голосование в труднодоступных и отдаленных местностях.
260 лямов! Однако!
почему вы, лишили возможности людей, проголосовать через сайт госуслуги?! зачем этот ни чем не оправданный риск для всех? про затратную часть вообще даже думать не хочется.