Маски, перчатки, халаты, термометры и антисептики. В каких условиях в Алтайском крае пройдет голосование по Конституции

Новости 16.06.2020 12:53 668

Более 1,5 млн масок, 60 тысяч литров антисептика, несколько десятков тысяч халатов, пластиковых экранов и термометров – такой объем защитных средств распределят по избирательным участкам Алтайского края для голосования по Конституции. О том, как регион будет обеспечивать защиту населения во время пандемии, рассказала глава краевого Избиркома Ирина Акимова. И даже показала.

Собственно с показа она и начала онлайн-конференцию для журналистов. Она надела маску, перчатки, обработала руки дезинфицирующим средством. Именно так будут выглядеть все члены избирательных комиссий во время голосования. Маску Ирина Акимова все-таки сняла, когда начала отвечать на вопросы. А вот в перчатках честно просидела весь часовой эфир.

"Процедура голосования будет безопасной. Роспотребнадзор и ЦИК разработали четкие рекомендации для членов комиссий, наблюдателей и журналистов. Мы предпримем все меры для разведения потоков людей, недопущения очередей, максимальной защиты избирателей", - заверила Акимова.

Глава избиркома рассказала, что на каждом участке будет обязательный контроль температуры всех входящих. Каждый избиратель сможет обработать руки антисептиками, бесплатно получить перчатки и маску, если он не пришел со своими.

Пространство на полу будет разграничено сигнальными линиями, столы и оборудование расставлено с учетом требований безопасности, кабинки для голосования - без шторок. Поверхности столов, урн и других поверхностей будут протирать, добавила Ирина Акимова.

"Мы проводили эксперименты: время пребывания на участке - не более 3-5 минут", - подчеркнула глава избиркома.

Итого для голосования в Алтайском крае будет предоставлено свыше 1,5 млн масок и перчаток, 70 тысяч халатов (для членов комиссии), 15 тысяч защитных пластиковых экранов (для членов комиссии), около 60 литров антисептика, пакеты, ручки и салфетки для каждого голосующего на дому (их хотя бы примерное количество Ирина Акимова пока не назвала, списки будут составляться вплоть до 1 июля), а также по термометру на каждый участок (всего – 1802 участка).

Не сказала она и сколько стоят все эти средства защиты. Их закупают органы власти.

Напомним, основное голосование по поправкам в Конституции состоится в среду, 1 июля. Досрочное голосование пройдет с 25 по 30 июня. А с 16 июня стартовало голосование в труднодоступных и отдаленных местностях.