Сотрудники Диагностического центра Алтайского края обратились в прокуратуру и трудинспекцию

Новости 16.06.2020 12:20 82

Врачи, медсестры, работники лаборатории просят разобраться в ситуации, которая возникла в связи с выплатой заработной платы. В жалобе в прокуратуру они также просят также рассмотреть вопрос о соответствии занимаемым должностям главврача Диагностического центра Алтайского края и главного бухгалтера.

Почему специалистов Диагностического центра не отправили в отпуска?

В жалобе сотрудники указывают, что были вынуждены не ходить на работу с 1 апреля 2020 по 11 мая 2020 из-за объявленной в стране пандемии, в связи с распространением новой коронавирусной инфекции COVID-19. «С приказами о невыходе на работу нас никто не ознакомил, а также не была доведена до сведения сотрудников итнформация о том, на каких условиях мы должны сидеть дома и в каком объеме будет произведена оплата за период простоя», - пишут сотрудники.

Они говорят, что в соответствии с Указом президента заработная плата в нерабочие дни должна была сохраниться полностью, однако по окончании месяца сотрудники Диагностического центра получили зарплату в размере МРОТ. И задают вопрос, почему работодатель не отправил их на это время в ежегодные оплачиваемые отпуска?

Однако, судя по документу, в мае сложилась уже другая ситуация.

«С 12 мая Диагностический центр стал работать, медицинский персонал на работу ходил, прием больных был осуществлен в полном объеме, но за май 2020 года была выплачена заработная плата чуть больше МРОТа, а некоторым и в размере МРОТ. < …> На вопросы о размере начислений по заработной плате главный врач ответила, что мы вообще не имеем права требовать каких-то денег, мы же врачи и должны работать бесплатно. Имеется аудиозапись шокирующего разговора главного врача Диагностического центра с сотрудниками. Которая прилагается к жалобе», - говориться в документе.

Обращения в прокуратуру и трудинспекцию подписаны 40 сотрудниками (копия есть в редакции).

Как развивалась ситуация

«Шокирующий разговор» с главврачом случился накануне. Его аудиозапись попала в СМИ. В распоряжении Политсибру она также имеется. Предположительно главврач Оксана Лексенкова рассказывает обратившимся за разъяснениями по заработной плате членам коллектива Диагностического центра, что про зарплату за апрель можно вообще забыть:

«Мы весь апрель сидели дома, Вы молите Господа бога, что получили МРОТ. Какие медики получили больше за апрель? Только те, кто работал в «красной зоне».

Однако врачи рассказали, что за май выработали не одну и даже не две ставки, а ни стимулирующих, ни «нагрузку» не получили. При этом специалисты просили пояснить принципы начисления заработной платы за май. Предположительно главный бухгалтер пояснила, что в соответствии с трудовым договором, стимулирующие начисляются по балльной системе, однако исходя из того. что учреждение не выполняет обычную для него нагрузку, она не работает.

«Поэтому не нужно приходить и говорить, что стимулирующие – это ваша заработная плата. Платные услуги, которые вы оказали, вам посчитали в соответствие с приказом. Стимулирующие выплаты – дополнительные», - говорит собеседница специалистов.

Разговор вышел эмоциональный и похоже не удовлетворил стороны. Поэтому позднее в Диагностический центр приехала комиссия из регионального Минздрава. По информации ТОЛКа, врачи ждут по ее результатам разъяснений и справедливости.

«Нам с самого начало было стыдно выносить это в публичную плоскость. Но и справедливости хочется. Все равно мы правы. Мы люди образованные. Мы понимали, что нам тогда, на той самой встрече, говорят глупые вещи. Теперь мы хотим, чтобы нам ответили по-умному, чтобы нам тот же министр Попов, который придет в среду, спокойно и по-человечески объяснил ситуацию», – приводит портал слова одного из докторов.

Обещали разобраться

В свою очередь в Министерстве здравоохранения региона прокомментировали сложившуюся ситуацию, обратив внимание на то, что она не связана со стимулирующими выплатами, осуществляемыми за счёт средств федерального бюджета.

Ведомство также отмечает, что решения об ограничении планового приема были приняты на федеральном уровне.

«Сотрудники медицинской организации получили заработную плату за апрель и май ниже среднемесячной за прошлый период с учётом объема стимулирующих выплат от интенсивности и объема. Доводы медицинских работников будут проверены в ходе внеплановой проверки министерства здравоохранения Алтайского края и следственного управления», - заявили в Минздраве.

В среду, 17 июня на встречу с коллективом Диагностического центра Алтайского края намерен приехать министр здравоохранения Дмитрий Попов. Возможно коллективу удастся получить ответы на свои вопросы. В противном случае, как заявила собеседница Полисибру, ознакомившая редакцию с документами, инициативная группа намерена дойти до президента. Если, конечно, потребуется.