Клиенты Сбербанка и все граждане РФ могут быстро и бесплатно проверить на мошенничество вызывающий подозрение номер телефона или веб-сайт

Новости 16.06.2020 13:40 173

У клиентов Сбербанка и всех граждан РФ появилась возможность быстро и бесплатно проверить на мошенничество вызывающий подозрение номер телефона или веб-сайт.

На сайте Сбербанка в разделе «Ваша безопасность» появился специальный подраздел, где любой посетитель может проверить, принадлежит ли интересующий его номер телефона или сайт злоумышленникам. Результатом проверки является оценка риска того или иного реквизита и соответствующие рекомендации. Также любой пользователь, заполнив простую форму, может передать в Сбербанк адрес мошеннического сайта или данные о подозрительном телефоне, с которого ему позвонили злоумышленники. Эти данные Сбербанк передает в заинтересованные экспертные организации для проведения мероприятий по расследованию и блокировке подобных звонков.

Таким образом, ресурс поможет не только бороться с телефонным мошенничеством, но и значительно расширит систему фрод-мониторинга Сбербанка для защиты клиентов от киберпреступников.

Станислав Кузнецов, заместитель Председателя Правления Сбербанка: