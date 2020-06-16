Число случаев коронавируса в Алтайском крае приближается к 3 тысячам

Новости 16.06.2020 11:50 536

По данным оперштаба, в Алтайском крае зарегистрировано 72 новых случая коронавирусной инфекции. Из них в Барнауле выявлено 26 человек, в Тальменском районе – 7, Бийске – 5, Бийском, Хабарском районах и Рубцовске – по 4, Ребрихинском районе и Новоалтайске – по 3, Алейске – 2, Каменском , Курьинском, Смоленском районах – по 2. В Славгороде, Троицком, Кулундинском, Михайловском, Топчихинском, Чарышском, Первомайском и Немецком национальном районах – по одному новому инфицированному.

Таким образом, на 16 июня общее число инфицированных коронавирусом составляет 2939 человек, в том числе 303 ребёнка. На данный момент выздоровело 1784 пациента, из них 141 за минувшие сутки.

В госпиталях края на 16 июня находится 47 тяжелобольных пациента, из них 17 подключены к аппаратам ИВЛ.

За прошедшие сутки зафиксирован один смертельный случай пациента с COVID-19. По данным оперштаба, точная причина смерти будет установлена в ходе патологоанатомических исследований. Таким образом за весь период скончалось 42 человека. Из них в 22 случаях смерть произошла в результате тяжелого течения коронавирусной инфекции, 17 случаев отнесены к иным причинам смерти, 3 случая находятся на экспертизе.

На 16 июня в Алтайском крае количество обследованных на коронавирусную инфекцию превысило 150 тысяч человек (150635). Под медицинским наблюдением и самоизоляции находятся 838 человек (в том числе 2 иностранных гражданина), снято с меднаблюдения 30356 человек