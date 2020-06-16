Власти Алтайского края перекроят бюджет и дадут на зарплаты бюджетников и в муниципалитеты

Новости 16.06.2020 10:55 268

Почти 2 млрд рублей из казны Алтайского края перераспределят в пользу бюджетников и муниципалитетов. Об этом в понедельник, 15 июня, на оперативном совещании в Парламентском центре сообщил заместитель председателя правительства Алтайского края, министр финансов Данил Ситников (на фото).

"Правительство предлагает увеличить расходы на заработную плату указных категорий работников (педагоги, врачи и другие работники из указа президента от 7 мая 2012 года – прим. ред.) на сумму 1,2 млрд рублей. В том числе на реализацию полномочий органов местного самоуправления в этой сфере направить 625 млн рублей - речь идет о работниках культуры, дополнительного, дошкольного образования и других сфер", - уточнил глава Минфина.

Муниципалитеты получат 550 млн рублей на сбалансированность бюджетов. Еще на 100 млн рублей увеличат ассигнования бюджетам городов и районов на обеспечение расчетов за топливно-энергетические ресурсы. 10 млн рублей направят на софинансирование индивидуальной программы развития Алтайского края в 2020 году.

"Все указанные изменения планируется осуществить за счет средств, дополнительно поступивших из федерального бюджета, за счет перераспределений внутри краевого бюджета, а также за счет сэкономленных и высвободившихся в связи с переносом расходов капитального характера на плановый период 2021 и 2022 годов средств", - пояснил министр.