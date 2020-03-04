Насколько «Два Алтая» отличаются друг от друга по благосостоянию семей?

Новости 16.06.2020 9:40 583

Алтайский край занял 80 место из 85 в рейтинге благосостояния семей, опубликованном «РИА-Новости». При этом, Республика Алтай оказалась на 54 месте.

Как так вышло? (методология)

Рейтинг даёт достаточно условную картину. Авторы посчитали, сколько максимально может остаться денег у семьи со средней по региону зарплатой после минимальных расходов на основании данных Росстата. В семьях не учитываются бабушки и дедушки – для расчёта за правило взято наличие двоих взрослых и один либо двое детей.

Чистые среднегодовые зарплаты родителей (без НДФЛ) складываются, затем из этой суммы вычитаются установленные в регионе прожиточные минимумы для работающих и детей. Остаток корректируется на величину потребительской корзины субъекта РФ, чтобы корректно сравнивать регионы с разным уровнем цен.

Алтай vs Алтай

В Республике Алтай максимальный остаток денег у семьи с двумя детьми после необходимых трат составляет 15,7 тысяч рублей, в то время как в Алтайском крае этот показатель почти вдвое ниже – 7,9 тысяч рублей. В семьях с одним ребёнком разброс уже не такой сильный: 25,8 тысяч рублей – в республике и 19 тысяч – в крае.

«Соседи» Республики Алтай по рейтингу – Ростовская и Пензенская области, Чувашская Республика, Ставропольский край. Алтайский край входит в замыкающую десятку наряду с Ивановской и Псковской областями, а также республиками Северного Кавказа и Калмыкией.

Что в Сибири?

Ни один регион Сибири не вошёл в первую десятку рейтинга. Во второй десятке расположились: Кузбасс (12 место), Иркутская область (15 место) и Красноярский край (16 место). В этих субъектах РФ у семей с двумя детьми остаётся свыше 30 тысяч рублей, с одним – больше 40 тысяч.

Томская область и Тыва заняли 22 и 23 места соответственно, на 30-м месте расположилась Хакасия. Омской и Новосибирской областям достались 33 и 45 места.