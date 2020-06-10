Цены на бензин начали расти. Что происходит с топливной розницей в Алтайском крае

Аналитика 16.06.2020 7:30 873

После нескольких месяцев стабильного уровня цен на бензин стоимость топлива все-таки начала расти. В апреле-мае стали подниматься оптовые цены, в июне рост замечает уже розница. Причин тому несколько: запрет на ввоз импортного топлива, ограничение продажи на бирже для небольших сетей, сокращение объемов производства и растущий спрос. О том, что будет с рынком дальше «Политсибру» рассказал вице-президент Российского топливного союза, депутат Алтайского краевого Заксобрания Юрий Матвейко.

Недолгое затишье

Розничные цены на бензин выросли за последние несколько дней на 20-50 копеек на сетях автозаправочных станций «Роснефть», «Лукойл», «Октан», «Техно» и других. Не исключено, что в ближайшее время в рост пойдут цены и на остальных заправках региона.

По данным Алтайкрайстата в среднем по краю в мае 2020 года АИ-92 стоил 40,06 рублей, АИ-95 - 42,27, АИ-98 - 49,09.

В Москве в последние несколько дней цены выросли от 20 до 70 копеек. Столица показательна тем, что потребляет около 20% нефтепродуктов от общего объема по России, а покупает его, в том числе и на Омском НПЗ, отсюда и некоторый дефицит топлива по Сибири. Рост цен в Москве – индикатор стоимости и по всей стране, пояснил Юрий Матвейко.

Откуда ноги растут?

Юрий Матвейко пояснил, что основная причина роста - нехватка нефтепродуктов на оптовом рынке для розничной продажи частным АЗС. Это спровоцировало ажиотажный рост оптовых цен почти 40% за неполные 2 месяца.

«Когда началась вся эта истерия с пандемией, потребление бензина и дизтоплива в апреле упало на 40-50%: резко сократилось авиасообщение, перевозки наземным транспортом. Из-за этого крупные НПЗ уменьшили объемы производства, часть из них ушла на внеплановые ремонты. Сейчас ситуация стабилизируется, июньское потребление почти сравнялось с показателями прошлого года. Но увеличение производства – дело не одного дня. Некоторым производителям требуется до полутора месяцев на возобновление объемов», - пояснил Матвейко.

Есть еще два важных фактора, продолжает собеседник. Первый: с апреля регуляторы позволили нефтяным компаниям сократить в два раза продажу топлива на бирже для частных АЗС. Купить его теперь очень сложно, и цены за короткий срок выросли более чем на 10 тысяч рублей ха тонну, подчеркнул представитель топливного союза. И второй – несвоевременный запрет на ввоз импортного топлива из Белоруссии и Казахстана с июня по октябрь. Это, говорит Матвейко, серьезная недоработка и просчет регуляторов при снижении собственного производства.

Ранее в Минэнерго заверили, что все это не приведет к серьезному изменению цен, рост не превысит процент инфляции. Но уже с апреля отпускная цена с завода почти достигла исторического максимума при низких мировых показателях стоимости. И сейчас опт и розница практически сравнялись, чего в нормальной рыночной экономике быть просто не должно. В ФАС нарушений в этом пока не увидело. А между тем, некоторым независимым сетям уже с начала июня приходится торговать в убыток.

«Если регуляторы в ближайшее время не наведут порядок на топливном рынке, то это неминуемо приведет к закрытию или корректировке цен на заправках», - считает Матвейко.

Еще один собеседник «Политсибру» предположил, что власти в любом случае будут сдерживать цены на бензин до 1 июля, пока не пройдет голосование по Конституции. Причина понятна – до дня икс народ лучше не злить.