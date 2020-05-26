Без вариантов. Изменения режима ограничений в Алтайском крае не предвидится

Аналитика 15.06.2020 18:00 812

Заместитель регионального Роспотребнадзора Ульяна Калинина рассказала, почему в Алтайском крае не ожидается изменений режима ограничений.

"За неделю, которая прошла с момента первого этапа смягчения ограничений, на территории Алтайского края ежедневно регистрировалось от 66 до 72 новых случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. Ежедневные темпы прироста на территории региона составляли от 2,5 до 3%, что на сегодняшний день превышает среднероссийские темпы прироста, которые на сегодня составляют 1,7%. То есть, говорить о снижении уровня заболеваемости пока не приходится. Также мы не говорим о взрывном характере распространения заболевания", - отметила Ульяна Калинина.

По данным информационного центра по мониторингу ситуации с коронавирусом, проанализировавшего тот же период, число случаев коронавируса в Алтайском крае по итогам недели увеличилось в 1,2 раза, что ниже показателя недельной давности на 0,1 пункта. На 12 июня в регионе было подтверждено 2659 случаев COVID-19, что на 467 больше, чем неделей ранее.

Альтернативные расчёты

Однако на наш взгляд более показательны здесь цифры, характеризующие в динамике заболеваемость коронавирусом на 100 тысяч населения. По расчетам "Политсибру" (мы учитывали количество инфицированных минус выздоровевших и умерших с коронавирусом пациентов в пересчете на 100 тысяч человек), этот показатель в первые дни снятия ограничений составлял 53,30 случаев (6 июня). К понедельнику 8 июня заболеваемость выросла до 57,74 случаев на 100 тысяч населения. За текущую неделю она существенно упала. На сегодняшний день она составляет 51,05 случаев. Динамика заболеваемости коронавирусом в Алтайском крае на 15 июня выглядит так:

К сравнению: аналогичный показатель в Красноярском крае (лидер СФО по количеству выявленных случаев коронавируса) на данный момент составляет 151,38 случаев на 100 тысяч населения, при этом, в республике Алтай, в которой за весь период было подтверждено только 275 случаев коронавируса, а число выздоровевших уже достигло 135 человек, он рассчитывается как 63,58 случаев на 100 тысяч населения.

Уровень заболеваемости коронавирусом в Сибири

Уровень заболеваемости коронавирусом на 100 тысяч населения в регионах СФО выглядит так:

При этом на официальном сайте Стопкоронавирус (данные которого "Политсибру" использовал для расчета заболеваемости) опубликована карта готовности регионов к снятию ограничений. Так, практически все регионы Сибири находятся на первом этапе смягчения, ко второму готова только Томская область, в республике Тыва речи о смягчении ограничений пока не идет.

Кстати, коэффициент прироста случаев коронавируса в Алтайском крае на сегодняшний день составляет 1. Напомним. ранее губернатор края Виктор Томенко рассказывал, методику расчета. Так, за период 8-11 июня в регионе было выявлено 274 новых случая коронавирусной инфекции, за период 12-15 июня число вновь инфицированных оказалось таким же. Соответственно коэфиициент, который на первом этапе снятия ограничений должен быть менее единицы, вновь вырос.

Впрочем, как пояснила Ульяна Калинина, пока речи о введении дополнительных ограничительных мероприятий, как и дальнейшем их снятии, не ведется. Ситуация будет оцениваться в динамике и по результатам следующей недели будет приниматься решение о введении ограничений, либо переходе на следующий этап их снятия.