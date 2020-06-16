Когда ожидать роста цен на нефть?

Новости 16.06.2020 9:20 240

Нестабильность экономической ситуации, вызванная кризисом, отрицательно сказалась на многих сферах общества. Под удар попало финансовое положение граждан, которые в условиях экономического ослабления вынуждены продавать акции и другие активы, а иногда даже искать займы под маленький процент. Причинами проблем многие называют цены на нефть. Но изменения ее стоимости достаточно трудно предугадать в силу влияния на ценообразование различных факторов.

От чего зависит цена на нефть?

Неприлично дешевой нефть была в ушедшие 1970 годы. Теперь же ситуация изменилась, и стоимость природной жидкости увеличилась. Особенно эмоционально на это явление реагируют автолюбители, вынужденные ежедневно приобретать топливо.

В разное время цены колебались от 20 и вплоть до 130 долларов за баррель. Такое повышение было, разумеется, явным «перебором». Это произошло в августе 2008 года за счет специфического влияния рыночных обстоятельств и событий, произошедших на мировой арене.

Цена на нефть зависит от следующих факторов:

Текущее соотношение спроса и предложения;

Бюджет государств, являющихся нефтеэкспортерами;

Политический фактор.

Нефтедобыча – сложный рынок. И одним из важнейших условий поддержания цены на нефть является сокращение производства природного материала в соответствии с договоренностью ведущих в данной отрасли стран.

Когда ожидать роста цен на нефть?

Сейчас нефть марки Brent стоит около 32 долларов за баррель. Российский Urals не превышает 25 долларов. Оптимальная стоимость нефти для РФ – 40 у.е. Однако точно неизвестно, смогут ли мировые нефтегиганты получить нужный уровень цен, являющийся комфортным для этой отрасли. В силу того, что нефтехранилища в будущем будут заполнены до уровня, превышающего рекордный, при отсутствии быстрого роста спроса цены могут вырасти до 40–42 долларов, но не выше. Если же рассматривать пессимистичный вариант развития событий, то российская нефть не достигнет в цене порога, превышающего 30 долларов за баррель.

С другой стороны, участники нефтяного рынка считают недостаточными для балансировки действия экспортеров в отношении снижения количества добычи нефти. Возможно, это так и есть. Но стоит учитывать, что координация усилий – это важный фактор, влияющий на стабилизацию и установление баланса рынка нефти.

Еще в конце минувшего года эксперты не прогнозировали заметного роста цен на нефть. О реальном итоге остается только догадываться. Ведь неизвестно, как в условиях кризиса будет стабилизироваться экономическая ситуация.

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