Ограничения, связанные с распространением коронавируса, не коснулись только трети малых предприятий - показал опрос владельцев бизнеса, проведенный Райффайзенбанком в городах с населением 500 и более тысяч человек.
Согласно данным опроса, 2% предпринимателей смогли нарастить обороты и увеличить клиентскую базу. 65% — столкнулись с убытками или другими негативными событиями. 16% - искали новые актуальные проекты. Еще 13% опрошенных сокращали сотрудников, а 29% отметили, что их бизнес практически не затронуло.
40% респондентов сообщили, что перевели сотрудников и процессы в онлайн. Чаще всего в онлайн переводились бухгалтерия и документооборот. 65% опрошенных предпринимателей намерены вернуть в оффлайн все процессы, а 27% — только их часть. Лишь 8% опрошенных назвали удаленную работу своим новым основным форматом.
66% опрошенных владельцев компаний сократили персонал менее чем на 30%. Другие 29% готовы были сократить до половины сотрудников. Только 6% заявили, что сократили штат более чем на 50%. Остальные предпочитали сокращать расходы и тратить резервы, но не расставаться с кадрами. 37% респондентов готовы вернуть сотрудников к работе, как только ситуация улучшится, 17% уже начали переговоры с сотрудниками. 46% пока не видят таких возможностей.
По информации ЦБ РФ, только около 108 млрд рублей (29% от объема ссудной задолженности заемщиков-МСБ) из наиболее пострадавших от распространения коронавируса отраслей, было реструктурировано в рамках права на кредитные каникулы. Это означает, что в ближайшие четыре месяца еще довольно большое количество заемщиков могут обратиться за получением кредитных каникул.
Предприниматели открывают непрофильные производства, чтобы заработать здесь и сейчас, а к основному вернуться, когда это позволит ситуация. Это может быть пошив масок, разлив антисептиков или сдача собственности в субаренду. Обычно это позволяет пройти самый острый период неопределенности, а затем перейти к реализации более сложных стратегий.
После снятия ограничений большинство предпринимателей планируют возобновить активную работу. При этом, некоторые планируют продолжить работу в текущем режиме, потому что он оказался продуктивным — использовать элементы удаленной работы, цифровые сервисы и внешних подрядчиков для выполнения некоторых задач. Каждый пятый намерен запустить рекламную кампанию, чтобы привлечь новых клиентов.
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