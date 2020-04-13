Исследование: как малый бизнес пережил карантин и к чему готовятся предприниматели

Новости 15.06.2020 16:47 420

Ограничения, связанные с распространением коронавируса, не коснулись только трети малых предприятий - показал опрос владельцев бизнеса, проведенный Райффайзенбанком в городах с населением 500 и более тысяч человек.

Согласно данным опроса, 2% предпринимателей смогли нарастить обороты и увеличить клиентскую базу. 65% — столкнулись с убытками или другими негативными событиями. 16% - искали новые актуальные проекты. Еще 13% опрошенных сокращали сотрудников, а 29% отметили, что их бизнес практически не затронуло.

Онлайн-формат

40% респондентов сообщили, что перевели сотрудников и процессы в онлайн. Чаще всего в онлайн переводились бухгалтерия и документооборот. 65% опрошенных предпринимателей намерены вернуть в оффлайн все процессы, а 27% — только их часть. Лишь 8% опрошенных назвали удаленную работу своим новым основным форматом.

Сокращения

66% опрошенных владельцев компаний сократили персонал менее чем на 30%. Другие 29% готовы были сократить до половины сотрудников. Только 6% заявили, что сократили штат более чем на 50%. Остальные предпочитали сокращать расходы и тратить резервы, но не расставаться с кадрами. 37% респондентов готовы вернуть сотрудников к работе, как только ситуация улучшится, 17% уже начали переговоры с сотрудниками. 46% пока не видят таких возможностей.

Кредиты

По информации ЦБ РФ, только около 108 млрд рублей (29% от объема ссудной задолженности заемщиков-МСБ) из наиболее пострадавших от распространения коронавируса отраслей, было реструктурировано в рамках права на кредитные каникулы. Это означает, что в ближайшие четыре месяца еще довольно большое количество заемщиков могут обратиться за получением кредитных каникул.

Нестандартные решения

Предприниматели открывают непрофильные производства, чтобы заработать здесь и сейчас, а к основному вернуться, когда это позволит ситуация. Это может быть пошив масок, разлив антисептиков или сдача собственности в субаренду. Обычно это позволяет пройти самый острый период неопределенности, а затем перейти к реализации более сложных стратегий.

Интересен также тренд на создание небольшими предприятиями локальных экосистем, использующих службы доставки друг друга.

Планы на будущее

После снятия ограничений большинство предпринимателей планируют возобновить активную работу. При этом, некоторые планируют продолжить работу в текущем режиме, потому что он оказался продуктивным — использовать элементы удаленной работы, цифровые сервисы и внешних подрядчиков для выполнения некоторых задач. Каждый пятый намерен запустить рекламную кампанию, чтобы привлечь новых клиентов.