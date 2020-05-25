Жители алтайских сёл могут распорядиться бюджетными деньгами самостоятельно

Новости 16.06.2020 8:15 599

В июне Госдума РФ может рассмотреть во втором чтении законопроект об инициативном бюджетировании, позволяющий гражданам самостоятельно определять направления расходования средств местных бюджетов, передаёт «Парламентская газета». Алтайское краевое законодательное собрание поддержало законопроект.

Как сообщает издание, по данным Минфина, в 68 регионах реализуются 193 практики «народного бюджетирования». В 2018 году на проекты, отобранные с участием граждан или с учётом их мнения, было направлено около 19,3 млрд рублей. Общий объём средств софинансирования инициативных проектов за счёт средств населения и юридических лиц в 2018 году составил 1,9 млрд рублей. При этом, правовое регулирование таких проектов осуществляется лишь на уровне субъектов РФ и отличается разнообразием подходов. Как с этим обстоят дела в Алтайском крае, выяснил «Политсибру».

Проект поддержки местных инициатив

Согласно данным официального сайта проекта поддержки местных инициатив (ППМИ) Алтайпредлагай.рф, в 2019 году жители алтайских сёл активнее всего строили и ремонтировали детские и спортивные площадки, а также объекты культуры. Другие заявки касались обустройства или создания мест отдыха, мемориалов, а также инфраструктуры (дороги, освещение, водоснабжение). Помимо перечисленных, в разные годы действия программы реализовывались проекты, касающиеся обустройства кладбищ.

Как показывает статистика, практика бюджетного инициирования на Алтае развивается по-настоящему ударными темпами. По многим направлениям количество проектов за четыре года увеличилось в восемь, а по некоторым – и в 15 раз.

Об инициативном бюджетировании в алтайских сёлах «Политсибру» рассказал председатель движения «Согласие», член региональной Общественной палаты Геннадий Шейда. В настоящее время он руководит проектом «Бюджет для всех» и проводит семинары по развитию и продвижению инициативного бюджетировании для инициативных групп на селе.

По словам Геннадия Шейды, Алтайский край в числе первых 15 регионов страны начал развивать программу «Проект поддержки местных инициатив» (ППМИ). Её активно продвигал бывший министр финансов региона Владимир Притупов.

В рамках программы сельсовет может получить на реализацию какого-либо проекта до 1 млн рублей, при условии, что 5% средств будут внесены самими жителями (и не менее 10% - муниципалитетом). Как отметил председатель «Согласия», не всеми это встречается с пониманием, но, как правило, деньги находятся. Также он указал, что деньги не выделяются на создание или ремонт объекта, а компенсируются после его завершения. Тем не менее, интерес к программе со стороны сельсоветов и пригородных сёл постоянно растёт.

«На мой взгляд, программа, в целом, развивается успешно и она не только позволяет сельсоветам решить инфраструктурные проблемы, но и способствует развитию гражданского общества на селе – поэтому я её поддерживаю. Это – хороший инструмент для развития инициативы граждан на селе. С приходом нового губернатора интерес к программе не ослаб, более того, выросла поддержка краевого бюджета. Но всё же, считаю, что тех средств, которые выделяются, совершенно недостаточно на приведение в порядок изношенной более чем на 70% инфраструктуры. Размеры выделяемых средств должны увеличиться не на 20-30%, а многократно», – выразил мнение Геннадий Шейда.