Из онкологического центра в районы Алтайского края уехали 10 больных с COVID-19

Новости 15.06.2020 15:40 337

Как рассказала заместитель регионального Роспотребнадзора Ульяна Калинина на прошедшей сегодня, 15 июня, пресс-конференции в Алтайском крае были случаи, когда больной уехал из лечебного учреждения, а впоследствие у него подтвердился коронавирус.

«В онкоцентре проводились мероприятия по обследованию пациентов и медперсонала, из числа тех, кто попал в число контактных по коронавирусу. Было выявлено 10 пациентов, которые уехали на территорию региона при наличии положительного теста на коронавирус. Противоэпидемиологические мероприятия в этом случае проводились по месту проживания», - рассказала она.

После получения положительных результатов пациенты и их семьи должны были соблюдать обязательную самоизоляцию, дезинфекцию в домашнем очаге, также проводились расследования по выявлению контактных лиц. По словам Калининой, такие случаи были в Мамонтовском, Завьяловском, Рубцовском районах, Заринске и других территориях.

Напомним, в онкологическом диспансере Алтайского края было выявлено 70 случаев кононавируса. Два корпуса бюыли временно закрыты для приема пациентов, на обеих площадках прошло тотальное обследование тестирование всего медицинского персонала и контактных пациентов.