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Из онкологического центра в районы Алтайского края уехали 10 больных с COVID-19

Новости
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Как рассказала заместитель регионального Роспотребнадзора Ульяна Калинина на прошедшей сегодня, 15 июня, пресс-конференции в Алтайском крае были случаи, когда больной уехал из  лечебного учреждения, а впоследствие у него подтвердился коронавирус.

«В онкоцентре проводились мероприятия по обследованию пациентов и медперсонала, из числа тех, кто попал в число контактных по коронавирусу.   Было выявлено 10 пациентов, которые уехали на территорию региона при наличии  положительного теста на коронавирус. Противоэпидемиологические мероприятия в этом случае проводились по месту проживания», - рассказала она.

После получения положительных результатов пациенты и их семьи должны были соблюдать  обязательную самоизоляцию,  дезинфекцию в домашнем очаге, также проводились расследования по выявлению контактных лиц.  По словам Калининой,  такие случаи были в  Мамонтовском, Завьяловском, Рубцовском районах, Заринске и других территориях.

Напомним,  в онкологическом диспансере Алтайского края было выявлено 70 случаев кононавируса.  Два корпуса бюыли временно закрыты для приема пациентов,   на обеих площадках прошло тотальное обследование тестирование всего медицинского персонала и контактных пациентов.  

В Алтайском крае случаи коронавируса зарегистрированы в 27 медучреждениях

В Алтайском крае случаи коронавируса зарегистрированы в 27 медучреждениях

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В Алтайском крае случаи коронавируса зарегистрированы в 27 медучреждениях

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Автор: Политсиб.ру

Фото: Олег Укладов

#Новости Барнаул #новости Алтайский край #новости Сибири
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