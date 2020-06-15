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Полная неожиданность. Что говорят о коррупционной отставке главы Славгорода

Новости
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Коррупция со стороны главы Славгорода Сергея Горбунова стала для всех в городе неожиданностью, заявил «Славгородским вестям» глава местного собрания депутатов Виктор Гутяр.

«Все последние события, связанные с выявленными фактами коррупции главы города стали для горожан и представителей депутатского корпуса полной неожиданностью, но нужно принимать дальнейшие решения, в каком направлении городу идти и развиваться дальше», - прокомментировал депутат.

Он и его коллеги по депутатскому корпусу рассмотрят отставку Горбунова уже завтра, 16 июня. После официального письма от губернатора Виктора Томенко единственное возможное развитие событий – досрочное снятие полномочий.  

Исполнять обязанности до следующих выборов будет кто-то из заместителей: Людмила Подгора или Оксана Шамай. Кто именно – решится на заседании. Пока же за все в городе отвечает глава комитета по ЖКХ и экологии администрации Славгорода Дмитрий Петраков.  

48-летнего Сергея Горбунова задержали 29 мая во время передачи взятки в 2 млн рублей от руководителя коммерческой компании. Сейчас он находится под домашним арестом, ему предъявили обвинение по части 6 статьи 290 УК РФ ("Получение должностным лицом взятки в особо крупном размере"). Краевой следком сообщил, что Горбунов сознался в незаконном получении более 6 млн рублей.

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Автор: Политсиб.ру

Фото: slavgorod.ru

#Новости Барнаул #новости Алтайский край #новости Сибири
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