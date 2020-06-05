Начните с себя. Власти Алтайского края готовы возвращать плановую медпомощь

Новости 15.06.2020 14:15 504

Алтайский Минздрав готовится возобновить плановую медпомощь в ближайшее время. Об этом на пресс-конференции в понедельник, 15 июня, сообщил глава алтайского Минздрава Дмитрий Попов. Министр не назвал конкретных сроков, отметил лишь, что окончательное согласование плана выхода состоится на этой неделе. Амбулаторию и стационарную помощь будут открывать в три этапа. Вначале речь пойдет об ограниченных объемах оказания плановой помощи, на втором этапе эти объемы расширят, только на третьем снимут все ограничения.

По словам Попова, приказ, который будет регулировать возобновление плановой медпомощи будет касаться всех направлений: детства, взрослого здравоохранения, стоматологии.

Как ранее в интервью «Политсибру» рассказывал Дмитрий Попов, возвращение плановой помощи вполне могло бы начаться уже в июне. Все зависит от показателей заболеваемости.

«Мы определили критерии и периоды между этапами, которые должны соблюдать медорганизации. По городам и селам этапы будут проходить по-разному», - подчеркнул Попов.

А заместитель руководителя регионального Роспотребнадзора Ульяна Калинина добавила, что снятие ограничений не только в медорганизациях, зависит и от самих жителей. Людям необходимо соблюдать ограничения и предписания. Ни масочный, ни ограничительный режимы в крае не соблюдаются. Нужно начать с себя. Соблюдать меры, которые уже прописаны в нормативных документах, тогда ограничения будут сняты быстрее, пообещала она.