Коронавирус в Алтайском крае: 72 человека заразились, один - умер

Новости 15.06.2020 13:35 1430

На 15 июня в Алтайском крае зарегистрировано 72 инфицированных коронавирусом, выздоровело 44 пациента, зафиксирован один смертельный случай, напрямую не связанный с COVID-19, передаёт региональный оперштаб.

"Общее количество заболевших составляет 2867 человек, выздоровевших значительно больше половины из этого числа – 1643 человека", - сообщает алтайский оперштаб.

За минувшие сутки заболевших: в Барнауле – 54 человека, Первомайском районе – 3, Советский район – 3, Заринске – 2, Калманском районе – 2, Кулундинском район – 2, Смоленском районе – 2, Тальменском районе – 2.Благовещенском районе – 1, Косихинском районе – 1.

Общее число заболевших коронавирусной инфекцией составляет 2867 человек, в том числе 298 ребенка до 17 лет включительно. 133 случая – завозные (2 – из-за рубежа). 1946 случаев – по контакту с ранее заболевшими лицами, 295 – у больных внебольничной пневмонией, 736 – у заболевших ОРВИ, в 1836 случаях – бессимптомное течение. Тяжелобольных на сегодня - 46 пациентов, на аппарате ИВЛ – 15. Всего выздоровело – 1643 человека.

За прошедшие сутки выздоровело - 44 (взрослые – 39, дети – 5).

Всего скончалось - 41 взрослый. За прошедшие сутки скончался один человек, случай отнесен к иным причинам смерти. В целом за весь период зафиксировано 22 случая смерти от COVID-19, 17 случаев – иные причины смерти, 2 случая находятся на экспертизе.

Из числа заболевших 1532 человек – жители Барнаула, 1335 – жители других муниципалитетов Алтайского края.