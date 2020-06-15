Эксперты о голосовании по Конституции: жесткой задачи для регионов нет

Новости 15.06.2020 11:30 1361

Алтайские политологи ожидают, что явка на голосовании по Конституции в Алтайском крае составит более 50%, при том, что общероссийская планка прогнозируется примерно на уровне 60%. Ключевую роль в достижении нужных показателей сыграют сельские территории. По предварительному анализу социальных сетей, «за» могут проголосовать 55%, а «против» - 45%. Однако, как особо подчеркнул сибирский политтехнолог Константин Лукин, последние предположения требуют тщательной проверки: «Мы только к ней приступили».

Выздоравливаем по указу

Руководители фракций АКЗС традиционно крайне осторожны в прогнозах и высказываниях. Почти все говорят о некорректности подобных предсказаний, ссылаясь на влияние каких-либо факторов.

Лидер справедливороссов Александр Молотов считает, что явке может помешать летняя погода и грядки:

«У нас выборов-то летом никогда не было, за исключением 1996 года. Даже зимой или осенью явка у нас крайне невысокая».

Кроме того, он высказал сомнения в том, что пандемия коронавируса в Алтайском крае закончится к 1 июля.

«Возможно, многие элементарно будут опасаться участвовать в голосовании»,- пояснил он.

А вот руководитель фракции ЛДПР Владимир Семенов считает, что пандемия на явку не окажет никакого влияния:

«Люди не боятся пандемии и верят, что она идет на ослабление, к тому же все просто устали. Хотя время, которое выбрано для голосования, у многих вызывает вопросы. Если проведение Единого дня голосования (ЕДГ) в сентябре пока под вопросом, то о каком безопасном голосовании можно говорить в июле? Складывается такое чувство, что мы все заболели по указу и теперь по указу же выздоравливаем, в аккурат под нужные задачи».

Более точны политтехнологи. По мнению Антона Понкрашева на избирательные участки придут около половины алтайских избирателей - «чуть за 50% (51-52%)»

«Уверен, что явка не будет провальной. Владимир Путин в период карантина принял ряд серьезных социальных решений, поэтому острые углы будут сглажены. Не стоит забывать и про выделенные губернатором Виктором Томенко 1 млрд рублей на зарплаты бюджетникам», - пояснил он.

Константин Лукин считает, что явка будет выше:

«В среднем по краю ожидается 56-58%. И это очень хорошо. В среднем по России ставят планку в 60%», - поделился он данными своего предварительного экспертного прогноза.

Это не соцопрос

Большинство руководителей фракций считают, что необходимое одобрение будет получено. Владимир Семенов цитирует Маяковского (если звезды зажигают, значит это кому-нибудь нужно) и отмечает важность подведения итогов:

«Неважно как голосуют, главное – как подсчитывают голоса. Это ведь не референдум, поэтому, есть вопросы к проведению мероприятия»

Лидер коммунистов Мария Прусакова ссылается на результаты опроса Левада-центра («Доверие политикам» от 29 мая 2020 – прим.ред.) и полагает, что именно 25% - реальная картина, которую могли бы получить поправки. Однако…

«Есть задача федерального центра, которую ставят главам субъектов. С учетом того, что не будут просить даже паспортные данные, желаемые показатели по явке выше 50% и одобрения в районе 65% вполне могут быть достигнуты. Это нельзя будет называть даже объективным соцопросом», - объяснила депутат-коммунист.

Прусакова напомнила, что коммунисты настаивали на проведении референдума, объяснив это тем, что «при всех возможных фальсификациях, там есть возможность осуществления контроля за процессом голосования». При этом глава фракции левых напомнила о предельно жесткой позиции партии «голосовать против».

Впрочем, ее коллега по парламенту Александр Молотов считает, что призыв не сработает: «У них слабые электоральные позиции, противников поправок много не придет». Более того, он уверен, что на участки целенаправленно пойдут голосовать сторонники внесения поправок в Конституцию.

Самые оптимистичные настроения высказал глава исполкома алтайских единороссов Денис Голобородько. Он считает, что решение «должно быть поддержано безусловным и абсолютным большинством, а результаты не должны вызывать никаких сомнений».

«Но какие-либо прогнозы и по явке, и по итогам делать некорректно. Во-первых, подобного голосования, касающегося основного закона страны, не проводилось очень давно. Пожалуй, в силу значимости темы можно ожидать высокий интерес. В то же время есть напряжение из-за эпидемиологической обстановки. Впрочем, мерами предосторожности при организации голосования оно может быть снято. Алтайская «Единая Россия» заключила с Общественной палатой соглашение о сотрудничестве при наблюдении на выборах», - сказал он.

Жесткой задачи нет

Константин Лукин рассказал о том, что в Кремле не ставят жесткую задачу для каждого региона.

«Но как обычно бывает: Москва говорит, что хватит явки на 55%, одобрения на 60%, полпред накручивает еще 10%, регионы еще добавляют 10%. В итоге получаются запредельные задачи. Если край проголосует плохо, то региону за это ничего не будет. Да, некоторым главам могут поставить в вину низку явку, но только тем, кто сильно задействован в политике. К Виктору Томенко таких претензий не предъявят», - подытожил Лукин.

Антон Понкрашев считает, что в то же время уровень поддержки продемонстрирует отношение населения к местной и федеральной власти.

А вот у оппозиции мнения разделились.

Молотов предположил, что итоги будут влиять на показатель эффективности регионального руководства в глазах федералов, но только вкупе с итогами Единого дня голосования в сентябре, даже с условием, что крупных выборов в этом году проводится не будет.

«Не думаю, что после июльского голосования будут какие-то кадровые выводы. А вот уже после ЕДГ, с оглядкой на результаты по Конституции, могут быть приняты какие-то кадровые решения. Я понимаю, что к Виктору Томенко у нашего федерального центра серьезных претензий нет, поэтому выводов в его адрес не жду. Но вот в отношении политического блока в правительстве губернатора или руководства региональной «Единой России» могут быть сделаны», - считает депутат.

Мария Прусакова более категорична. Она уверена, что «итоги голосования по Конституции в каждом регионе покажут президенту уровень доверия к местным губернаторам и их способность нивелировать протест и недовольство граждан». Тем не менее, более конкретных последствий для региона она не обозначила.

Владимир Семенов считает, что в вопросе оценки эффективности регионального руководства, при низкой явке к местной власти вопросов не будет. По его словам, всегда можно сослаться на коронавирус.



В Алтайской краевой избирательной комиссии от прогнозов традиционно и тактично уклонились. Председатель Крайизбиркома Ирина Акимова ранее комментируя вопрос предполагаемой явки во время онлайн-конференции заверила, что меры безопасности позволят минимизировать риски на голосовании за принятие поправок в Конституцию.

Напомним, что голосование состоится 1 июля текущего года. По данным опроса ВЦИОМ, большинство жителей страны настроены проголосовать за внесение изменений в Основной закон страны, принятый еще в 1993 году.