Эксперты о голосовании по Конституции: жесткой задачи для регионов нет  

Алтайские политологи ожидают, что явка на голосовании по Конституции в Алтайском крае составит более 50%, при том, что общероссийская планка прогнозируется примерно на уровне 60%. Ключевую роль в достижении нужных показателей сыграют сельские территории. По предварительному анализу социальных сетей, «за» могут проголосовать 55%, а «против» - 45%. Однако, как особо подчеркнул сибирский политтехнолог Константин Лукин, последние предположения требуют тщательной проверки: «Мы только к ней приступили».
Руководители фракций АКЗС традиционно крайне осторожны в прогнозах и высказываниях. Почти все говорят о некорректности подобных предсказаний, ссылаясь на влияние каких-либо факторов.
Лидер справедливороссов Александр Молотов считает, что явке может помешать летняя погода и грядки:
«У нас выборов-то летом никогда не было, за исключением 1996 года. Даже зимой или осенью явка у нас крайне невысокая».
Кроме того, он высказал сомнения в том, что пандемия коронавируса в Алтайском крае закончится к 1 июля.
«Возможно, многие элементарно будут опасаться участвовать в голосовании»,- пояснил он.
А вот руководитель фракции ЛДПР Владимир Семенов считает, что пандемия на явку не окажет никакого влияния:
«Люди не боятся пандемии и верят, что она идет на ослабление, к тому же все просто устали. Хотя время, которое выбрано для голосования, у многих вызывает вопросы. Если проведение Единого дня голосования (ЕДГ) в сентябре пока под вопросом, то о каком безопасном голосовании можно говорить в июле? Складывается такое чувство, что мы все заболели по указу и теперь по указу же выздоравливаем, в аккурат под нужные задачи».
Более точны политтехнологи. По мнению Антона Понкрашева на избирательные участки придут около половины алтайских избирателей - «чуть за 50% (51-52%)»
«Уверен, что явка не будет провальной. Владимир Путин в период карантина принял ряд серьезных социальных решений, поэтому острые углы будут сглажены. Не стоит забывать и про выделенные губернатором Виктором Томенко 1 млрд рублей на зарплаты бюджетникам», - пояснил он.
Константин Лукин считает, что явка будет выше:
«В среднем по краю ожидается 56-58%. И это очень хорошо. В среднем по России ставят планку в 60%», - поделился он данными своего предварительного экспертного прогноза.
Большинство руководителей фракций считают, что необходимое одобрение будет получено. Владимир Семенов цитирует Маяковского (если звезды зажигают, значит это кому-нибудь нужно) и отмечает важность подведения итогов:
«Неважно как голосуют, главное – как подсчитывают голоса. Это ведь не референдум, поэтому, есть вопросы к проведению мероприятия»
Лидер коммунистов Мария Прусакова ссылается на результаты опроса Левада-центра («Доверие политикам» от 29 мая 2020 – прим.ред.) и полагает, что именно 25% - реальная картина, которую могли бы получить поправки. Однако…
«Есть задача федерального центра, которую ставят главам субъектов. С учетом того, что не будут просить даже паспортные данные, желаемые показатели по явке выше 50% и одобрения в районе 65% вполне могут быть достигнуты. Это нельзя будет называть даже объективным соцопросом», - объяснила депутат-коммунист.
Прусакова напомнила, что коммунисты настаивали на проведении референдума, объяснив это тем, что «при всех возможных фальсификациях, там есть возможность осуществления контроля за процессом голосования». При этом глава фракции левых напомнила о предельно жесткой позиции партии «голосовать против».
Впрочем, ее коллега по парламенту Александр Молотов считает, что призыв не сработает: «У них слабые электоральные позиции, противников поправок много не придет». Более того, он уверен, что на участки целенаправленно пойдут голосовать сторонники внесения поправок в Конституцию.
Самые оптимистичные настроения высказал глава исполкома алтайских единороссов Денис Голобородько. Он считает, что решение «должно быть поддержано безусловным и абсолютным большинством, а результаты не должны вызывать никаких сомнений».
«Но какие-либо прогнозы и по явке, и по итогам делать некорректно. Во-первых, подобного голосования, касающегося основного закона страны, не проводилось очень давно. Пожалуй, в силу значимости темы можно ожидать высокий интерес. В то же время есть напряжение из-за эпидемиологической обстановки. Впрочем, мерами предосторожности при организации голосования оно может быть снято. Алтайская «Единая Россия» заключила с Общественной палатой соглашение о сотрудничестве при наблюдении на выборах», - сказал он.
Константин Лукин рассказал о том, что в Кремле не ставят жесткую задачу для каждого региона.
«Но как обычно бывает: Москва говорит, что хватит явки на 55%, одобрения на 60%, полпред накручивает еще 10%, регионы еще добавляют 10%. В итоге получаются запредельные задачи. Если край проголосует плохо, то региону за это ничего не будет. Да, некоторым главам могут поставить в вину низку явку, но только тем, кто сильно задействован в политике. К Виктору Томенко таких претензий не предъявят», - подытожил Лукин.
Антон Понкрашев считает, что в то же время уровень поддержки продемонстрирует отношение населения к местной и федеральной власти.
А вот у оппозиции мнения разделились.
Молотов предположил, что итоги будут влиять на показатель эффективности регионального руководства в глазах федералов, но только вкупе с итогами Единого дня голосования в сентябре, даже с условием, что крупных выборов в этом году проводится не будет.
«Не думаю, что после июльского голосования будут какие-то кадровые выводы. А вот уже после ЕДГ, с оглядкой на результаты по Конституции, могут быть приняты какие-то кадровые решения. Я понимаю, что к Виктору Томенко у нашего федерального центра серьезных претензий нет, поэтому выводов в его адрес не жду. Но вот в отношении политического блока в правительстве губернатора или руководства региональной «Единой России» могут быть сделаны», - считает депутат.
Мария Прусакова более категорична. Она уверена, что «итоги голосования по Конституции в каждом регионе покажут президенту уровень доверия к местным губернаторам и их способность нивелировать протест и недовольство граждан». Тем не менее, более конкретных последствий для региона она не обозначила.
Владимир Семенов считает, что в вопросе оценки эффективности регионального руководства, при низкой явке к местной власти вопросов не будет. По его словам, всегда можно сослаться на коронавирус.
В Алтайской краевой избирательной комиссии от прогнозов традиционно и тактично уклонились. Председатель Крайизбиркома Ирина Акимова ранее комментируя вопрос предполагаемой явки во время онлайн-конференции заверила, что меры безопасности позволят минимизировать риски на голосовании за принятие поправок в Конституцию.
Напомним, что голосование состоится 1 июля текущего года. По данным опроса ВЦИОМ, большинство жителей страны настроены проголосовать за внесение изменений в Основной закон страны, принятый еще в 1993 году.
почему вы, лишили возможности людей, проголосовать через сайт госуслуги?! зачем этот ни чем не оправданный риск для всех? про затратную часть вообще даже думать не хочется.
Просто, когда администрации президента нужен результат, то она финансирует политтехнологов. А тут и-за неразберихи финансов никто не вбросил. Слаба Богу, что хоть крайизбирком профинансировали. Да и подпитали московские рекламные структуры, которые владеют всеми щитами в Барнауле и изготовили рекламу тоже профинансировав подмосковные фирмы.