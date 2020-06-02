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Алтайский губернатор Томенко дал добро на отставку главы Славгорода Горбунова

Новости
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Губернатор Алтайского края Виктор Томенко направил славгородским депутатам письмо о необходимости отставки главы города Сергея Горбунова. Об этом сообщает пресс-служба краевого правительства в понедельник, 15 июня.

"Виктор Томенко считает необходимым отстранить от занимаемой должности Сергея Горбунова. Губернатор направил в адрес горсобрания письмо, в котором говорится о том, что действия главы города нарушают ограничения и запреты закона о противодействии коррупции. Эти нарушения являются основанием для удаления главы города в отставку", - уточнили в пресс-службе.

Местные депутаты рассмотрят этот вопрос во вторник, 16 июня.

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Как ранее сообщал "Политсибру", главу Славгорода Сергея Горбунова задержали 29 мая. Его подозревают во взяточничестве. Он признался в незаконном получении более 6 млн рублей и сейчас находится под домашним арестом.

2 июня Виктор Томенко на совещании по ситуации в Славгороде прокомментировал арест словами "к сожалению, не все проходят испытание властью". Глава региона отправил в город представителей краевого правительства.

Сейчас Славгородом руководит исполняющий обязанности первого заместителя главы администрации Дмитрий Петраков.

Автор: Политсиб.ру

Фото: Александра Черданцева

#Новости Барнаул #новости Алтайский край #новости Сибири
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