Что происходило на Алтае на выходных

Новости 15.06.2020 10:55 2530

Выходные на Алтае оказались насыщены самыми разнообразными событиями, включая как разгул стихии, так и политические страсти.

Республика Алтай

В Республике Алтай, у подножия горы Белухи, полностью сгорела часовня Михаила Архангела, построенная в 2006 году в память о погибших спасателях, альпинистах и туристах. Часовня была возведена по проекту архитектора Кирилла Хромова за счёт его личных средств и пожертвований.

Часовня была одним из самых посещаемых объектов возле Белухи, в сети существует множество её фотографий. Виды часовни использовались, в том числе, на открытках.

Барнаул

Доплаты медикам

Бывший главврач Диагностического центра Владимир Захаров в своем Instagram подключился к проблеме недоплат медикам Диагностического центра. Он выразил недоумение по поводу организации работы центра.

Крышеснос

В Барнауле ветром сорвало кусок кровли с торгово-офисного центра Plaza, движение по проспекту Красноармейскому было приостановлено. В региональных Telegram-каналах отмечалось, что пострадали два припаркованных автомобиля. В пресс-службе мэрии сообщили, что последствия устранены.

Барнаул - почти Америка

Курьёзный баннер был вывешен на перилах моста на пересечении проспекта Строителей и Павловского тракта. Он содержал хэштэг, который используют протестующие в США. Фото баннера обнаружено в ТГ-канале "ПолитАлтай".