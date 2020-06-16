Вчера на 20 месте, сегодня на 70-м. Барнаул резко «скатился» в рейтинге качества жизни

Новости 15.06.2020 9:52 475

Барнаул оказался на 70-м месте из 75 крупных городов России по качеству жизни населения. Еще в конце прошлого года он был на 20-м месте. Такое исследование опубликовал Финансовый университет при правительстве РФ.

Составители рейтинга оценивали четыре показателя: конфликтность экономических отношений (готовность населения жаловаться и судиться), потребительскую активность, склонность к миграции, интерес к культуре и образованию.

В топе городов Москва, Калуга, Санкт-Петербург, Тула, Рязань. В самом конце рейтинга, после 70-го места Барнаула, Улан-Удэ, Нижневартовск, Волжский, Омск, Чита.

"В основу расчетов положены социологические исследования, проведенные Финансовым университетом при Правительстве РФ в первом полугодии нынешнего года", - сказано в описании к рейтингу.

Но методология его составления вызывает вопросы. Так, в ноябре прошлого года университет также опубликовал рейтинг по качеству жизни. Но здесь оценивались уже совсем другие показатели: работа дорожных и транспортных служб, развитие образования и культурной инфраструктуры, состояние жилого фонда и благоустройство города, работа местных властей, качество медицинского обслуживания и общая оценка положения дел в городе. И в этом рейтинге Барнаул уже на 20-м месте.