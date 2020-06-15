Политическая хроника недели: министра отправляют в отставку, КПРФ отказали в митинге, в АКЗС назначили довыборы

Новости 15.06.2020 9:00 3720

Короткая праздничная неделя оказалась богата на политические новости. Пожалуй, главным в хронике стало появление в Сети петиции с требованием отставки министра здравоохранения. Также алтайским коммунистам запретили провести митинг, а в мэрии Барнаула прошли новые назначения.

В Сети требуют отставки министра

В Сети появилась петиция с требованием отправить в отставку министра здравоохранения Алтайского края Дмитрия Попова. Текст петиции размещен на сайте Change.org и адресован главе Правительства региона Виктору Томенко. Отставку через голосование в Интернете инициировал некий Андрей Иванов. Всего за несколько дней под документом подписались больше тысячи человек.

По мнению автора петиции, буквально за два года Попов сумел нанести алтайской медицине огромный ущерб.

Министра критикуют за курс на оптимизацию медучреждений в крае, недоплаты врачам, которые работают с коронавирусом, также скандальную историю с объединением отделений детской травматологии и ортопедии в крае.

Напомним, Попов выходец из Красноярского края, там он работал замом министра здравоохранения и ушел с поста после скандала с возникшим дефицитом лекарств для региона.

Назначили довыборы в АКЗС

Алтайское Заксобрание определилось с датой дополнительных выборов - они состоятся в воскресенье, 13 сентября. Это решение АКЗС принимало дистанционно.

В единый день голосования депутатов выберут на трех округах. Участки будут работать в Октябрьском районе Барнаула (одномандатный округ № 26), части Бийска (№ 31), а также в Краснощековском, Курьинском, Чарышском, Шипуновском районах (округ № 12).

Депутаты на этих трех округах были лишены полномочий досрочно. Золотодобытчик Валерий Гуминский сдал депутатские корочки добровольно, Ирина Теплова и Андрей Волков из-за обвинительного решения суда.

По данным экспертов, основные претенденты на кресла краевого парламента - это участники праймериз «Единой России». «Реальные» кандидаты уже подали свои заявки на участие.

Жить стали лучше

В Алтайском крае стали меньше проводить публичных мероприятий. Если в 2018 году их было чуть более 900, то в 2019 году уже на 20% меньше. Зато участие в них приняло на 10 тысяч человек больше, чем годом ранее. Такие данные на заседании Совета по взаимодействию АКЗС с представительными органами муниципалитетов 11 июня привел глава правового комитета краевого парламента Андрей Осипов.

Интересно, что в обратная ситуация наблюдается в Барнауле. В столице региона в 2019 году прошло 415 публичных мероприятий (в 2018 - 318), с участием 15,6 тысяч человек (в 2018 - 25,8 тысячи человек).

По мнению Осипова, формальных причин для уменьшения публичных мероприятий нет. Возможно, люди стали лучше жить, поэтому реже устраивают акции.

Франк потерял позиции

Мэр Барнаула Вячеслав Франк утратил две позиции в майском рейтинге сибирских мэров, составленном компанией «Медиалогия», заняв восьмое место.

В топ-3 рейтинга входят мэр Новосибирска Анатолий Локоть, глава Иркутска Руслан Болотов и глава Омска Оксана Фадина.

КПРФ запретили митинг

Алтайским коммунистам отказали в проведении митинга в центре Барнаула, который должен был состояться за несколько дней до голосования по Конституции. Администрация города не согласовала акцию протеста со ссылкой на запрет публичных мероприятий.

Митинг планировали провести в субботу, 20 июня, на площади Ветеранов (рядом с Нулевым километром). Главная тема – голосование против поправок в Конституцию. КПРФ не поддерживает предложенные изменения, потому что они не сделают Россию социальным государством, а кроме того, власть отклонила принципиальные для власти предложения.

Новые назначения в мэрии

В мэрии Барнаула назначили новых руководителей. Пост замглавы администрации по правовым вопросам и имущественным отношениям с 8 июня занимает Оксана Финк.

Председателем комитета по строительству, архитектуре и развитию Барнаула назначили Антона Воробьева.

Финк до назначения много лет работала в прокуратуре Алтайского края в должности заместителя начальника отдела по обеспечению участия прокуроров в гражданском и арбитражном процессе.

Воробьев до 2015 года уже занимал пост руководителя комитета по архитектуре, после ухода из мэрии работал заместителем директора стройфирмы «Алгоритм».

Экс-начальник барнаульской полиции вошел в совет директоров космической компании

Бывший начальник УВД Барнаула Николай Турбовец вошел в совет директоров группы компаний «ИнСпэйс», пишет «Алтапресс».

Известно, что «ИнСпэйс» - международная корпорация, которая занимается оказанием консультационных услуг предприятиям космической отрасли, промышленности и связи в области развития международных отношений и международно-правового обеспечения космической деятельности.

Турбовец долгие годы возглавлял УВД Барнаула, затем перебрался в Новосибирск, где продолжил службу. Летом прошлого года Владимир Путин своим указом освободил Турбовца от должности начальника новосибирской полиции.