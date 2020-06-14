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В Алтайском крае 69 новых инфицированных коронавирусом и одна смерть

Новости
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Оперштаб Алтайского края рассказал, что в регионе подтерждено 69 случаев инфицирования коронавирусом. В Барнауле – 34 человека, Новоалтайске, Рубцовске – по 7, Целинном районе – 4, Благовещенском районе – 3, Бийске, Славгороде и Курьинском районе по 2, в Алейске, Заринске, Калманском, Кулундинском, Смоленском, Советском, Тюменцевском, Чарышском районах – по одному.

На 14 июня общее число заболевших коронавирусной инфекцией составляет 2795 человек, в том числе 292 детей. В 1796 случаях инфекция бессимптомна, 704 человека перенесли ее в форме ОРВИ, у 295 развилась внебольничная пневмония.  В госпиталях региона находятся 42 тяжелобольных пациента,  из них к аппаратам ИВЛ подключены 14 человек. За прошедшие сутки зарегистрирован 1 смертельный случай от коронавируса. Таким образом за весь период скончались – 40 человек. Из них COVID-19 явился причиной смерти в 22 случаях, 16 отнесены к случаям, когда к смерти привели иные причины, 2 случая продолжают находиться на экспертизе.

За прошедшие сутки выздоровело 129 человек (взрослые – 119, дети – 10),  за весь период вылечились 1599 пациентов.

На 14 июня в Алтайском крае на коронавирусную инфекцию обследовано 146285 человек. Под медицинским наблюдением и самоизоляции находится 741 человек (в том числе 5 иностранных граждан), снято с меднаблюдения 30136 человек.

Автор: Политсиб.ру

#Новости Барнаул #новости Алтайский край #новости Сибири
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